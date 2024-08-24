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Yerel Kapadokya'yı sel vurdu! Dağdan kopan kayalar dehşet saçtı
Yerel

Kapadokya'yı sel vurdu! Dağdan kopan kayalar dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 22:26:00 - 2024-08-24 22:26:31
Kapadokya'yı sel vurdu! Dağdan kopan kayalar dehşet saçtı

Nevşehir'de şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, düşen kaya parçaları nedeniyle üç araçta hasara yol açtı. Araçlarda mahsur kalan dede ve torunu ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı.

KAYA PARÇALARI YOLLARI KAPATTI

 İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.

 Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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