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Aktüel Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi
Aktüel

Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:18:21 -
Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesini ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle turistlerin beğenisini kazanan bölgede, geçen ay yılın en çok ziyaret edilen dönemi oldu.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 159 bin 245, şubatta 106 bin 21, martta 57 bin 628, haziranda 16 bin 791, temmuzda 80 bin 220, ağustosta 158 bin 800, eylülde 120 bin 107 kişi gezerken, ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti.

Kapadokya'da ilk 10 ayda en çok ziyaret, 244 bin 605 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleştirildi. Zelve Ören Yeri'ni 208 bin 841, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 114 bin 758 turist gezdi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce mart ayında durdurulan sıcak hava balon turlarının 22 Ağustos'ta yeniden başlatıldığını hatırlattı.

Bölgeye renk katan bu aktivitenin turist sayısına olumlu katkı sunduğunu belirten Durmaz, Kapadokya turizminin geçen yıl turist sayısı bakımından zirveyi gördüğünü ancak dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sakinlik yaşandığını ifade etti.

Durmaz, gelecek yıl turizm sezonunda yeni rekorlara ulaşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.


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