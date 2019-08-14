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Kapadokya'daki 'Kırgız Obası'nda Türk kültürünü tanıtıyorlar

Kırgız Türkleri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurdukları obada, Orta Asya gelenekleri ve oyunlarını gösterip yöresel yemeklerini ikram ediyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:00
Kapadokya'daki 'Kırgız Obası'nda Türk kültürünü tanıtıyorlar

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle 1978 yılında Kırgızistan’dan Afganistan'ın Pamir Yaylası'na, oradan da 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarındaki araziye otağlarını yerleştirerek, turizm amaçlı"Kırgız Obası" kurdu.

Teknolojik aletlerin bulunmadığı, geleneksel yöntemlerle yemek pişirilen obada konuklara okçuluk, at binme ve aşık atma oyunu öğretiliyor. 

Aile bireylerinin yöresel kıyafetlerle dolaştığı alanı ziyaret edenler, zamanda yolculuğa çıkıyor.

"Orta Asya'daki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla oba kurduk"

Obanın sorumlusu Kasımbek Varol, yaptığı açıklamada, iki aile olarak geldikleri ilçede, aile bireylerinin el birliğiyle geleneklerini yansıtacak şekilde kurdukları obada, eğlence ve dinlenme alanları oluşturduklarını anlattı.

Yaklaşık bir aydır bölgede bulunduklarını belirten Varol, obanın, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. 

Varol, şöyle devam etti:

"Orta Asya'daki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla oba kurduk. Hem kültürümüzü anlatıyoruz hem de yöresel yemeklerimizi konuklarımıza sunuyoruz. Ok atma, aşık atma ve at binme geleneklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'de deyim olarak aşık atma terimi kullanılıyor ama bu oyunu bilmiyorlar. Misafirlerimize aşık atma oyununu öğretiyor, birlikte oynuyoruz. Obamızdaki çadırlarda yer sofrasında Kırgız mantısı ve tatlısı, Özbek pilavı gibi kendimize özgü yemekleri ikram ediyoruz. Gelenler çok memnun kalıyor. Ata yurdunu buraya taşıdığımız için teşekkür ediyorlar. Özellikle yerli turistler çok ilgi gösteriyor. Otağımızın Türkiye'de başka bir örneği yok Alanda gezenler yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çektiriyor."

Obanın kurucularından Nuri Çorbacıoğlu da Orta Asya’da yaşamın nasıl olduğunu merak edenlerin bunu yaşamalarına imkan tanıdıklarını, konukların, teknolojiden uzak Kırgız obasında huzurlu vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade etti. 

Arkadaşlarıyla obayı ziyaret eden turist rehberi Fatma Altuner ise burada gezinti yaparken kendini bir masalın içinde gibi hissettiğini, geçmişteki Türk kültürünü merak ettiği için obaya geldiğini söyledi. 

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:00
  1. Van
  2. Nevşehir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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