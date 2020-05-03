Kapadokya’da vadilerin güvenliği atlı birliklere emanet

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kapadokya bölgesinde müze ve ören yerlerinin ziyaretçilere kapatılmasının ardından vadiler de Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinde görevli atlı birlikler denetimleri yapıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bölgede bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatılırken vadilerde ise yürüyüşlerin yapılmaması için Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde görevli atlı birlikler denetimleri sağlıyor.

JAKEM Komutanlığına bağlı atlı birlikler Göreme beldesinde bulunan Zemi ve Kılıçlar vadisinde denetimlerde bulunmasının yanı sıra özellikler köylerde vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyorlar.