  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kapadokya’da vadilerin güvenliği atlı birliklere emanet

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kapadokya bölgesinde müze ve ören yerlerinin ziyaretçilere kapatılmasının ardından vadiler de Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinde görevli atlı birlikler denetimleri yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:05:37 -
Kapadokya’da vadilerin güvenliği atlı birliklere emanet

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kapadokya bölgesinde müze ve ören yerlerinin ziyaretçilere kapatılmasının ardından vadiler de Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinde görevli atlı birlikler denetimleri yapıyor.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bölgede bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatılırken vadilerde ise yürüyüşlerin yapılmaması için Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde görevli atlı birlikler denetimleri sağlıyor.


JAKEM Komutanlığına bağlı atlı birlikler Göreme beldesinde bulunan Zemi ve Kılıçlar vadisinde denetimlerde bulunmasının yanı sıra özellikler köylerde vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı