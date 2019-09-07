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Kapadokya’da öğrenciler yerin 7 kat altında satranç oynadı

Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafından başlatılan “Sokakta Satranç var” etkinliği kapsamında öğrenciler yerin yedi kat altında satranç oynayarak dünyada bir ilki yaşadılar.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:02
Kapadokya’da öğrenciler yerin 7 kat altında satranç oynadı

Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafından başlatılan “Sokakta Satranç var” etkinliği kapsamında öğrenciler yerin yedi kat altında satranç oynayarak dünyada bir ilki yaşadılar.


Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından il genelinde “Sokakta Satranç var” etkinliği kapsamında Kapadokya Bölgesinin tarihi güzellikleri arasında çocuklar satranç ile buluşturuluyor. Bu kapsamda Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde çocuklar önce yeryüzünde oynadıkları satrancı daha sonra ise yerin yedi kat altında Derinkuyu yeraltı şehrinde oynamanın mutluluğunu yaşadılar. Dünyada bir ilke imza atan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerken Satranç İl Temsilcisi Çağrı Türkçü dünyada bir ilki gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz dedi. Türkçü, “Etkinliğimiz Derinkuyu yeraltı şehri bildiğiniz üzere 8 katlı bir şehrimiz. İnebildiğimiz ve çocuklar için de zararlı olmayan 7.katına kadar indik. Yerin 7 kat altında da satranç oynayarak sadece Nevşehir, Türkiye değil dünyada da bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Yerin 7 kat altında satranç oynama keyfini yaşıyoruz. Sokakta satranç var etkinliğimize destek veren Derinkuyu Belediye Başkanımız Bülent Aksoy’a bizlere verdiği için destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy ise açıklamasında Derinkuyu artık ilkleri yaşatan bir ilçe olacak dedi. Aksoy, “Bu konuyla ilgili olarak öncelikle Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine teşekkür ederim. Sokakta satranç var etkinliğini Derinkuyu yeraltı şehrimizin 7 kat altında da çocuklarımıza yaşattılar. Satranç oyunu insanın zekasını, becerisini geliştiren bir oyundur. Bu gibi etkinliklerin ilçemizde olsun, yeraltı şehrimizde devam ettirilmesi için teşekkür ederim” diye konuştu.


Yerin yedi kat altında satranç oynamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise her zaman yerin yukarısında oynadıkları satrancı ilk kez yerin yedi kat altında oynadıkları için hem heyecanlı hem de çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:02
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