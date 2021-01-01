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Aktüel Kapadokya yeni yılı sakin karşıladı
Aktüel

Kapadokya yeni yılı sakin karşıladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:04:46 -
Kapadokya yeni yılı sakin karşıladı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, geçmiş yılların aksine yeni yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sessiz" karşıladı.

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kapadokya bölgesinde turistik tesislerin yoğunluk oluşturduğu Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Uçhisar, Göreme ve Ortahisar beldelerinde sakinlik yaşandı.

Her yıl coşkulu yılbaşı eğlencelerine ev sahipliği yapan turistik tesislerin yanı sıra cadde ve meydanlar bu kez boş kaldı.

Trafikteki az sayıda araç ise jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında durdurularak kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların kimliklerini sorgulayan ekipler, alkol kontrolü yaptı.

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