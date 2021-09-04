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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi'nden 3 öğretim üyesi alımı
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi'nden 3 öğretim üyesi alımı

Kapadokya Üniversitesi'nin 3 kişilik kadro için öğretim üyesi alımı yapacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 13:34:00 - 2021-09-04 13:43:03
Kapadokya Üniversitesi'nden 3 öğretim üyesi alımı

Üniversiteler yeni alımlara son sürat devam ederken, bir ilan da Kapadokya Üniversitesi'nden geldi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'den yayınlanan ilana göre, Kapadokya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nden görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı bildirildi. Söz konusu konusu ikana başvurular, ilanın yayınlandığı tarihten sonraki 15 gün içerisinde yapılabilecek.

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