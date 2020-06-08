  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kaosu körükleyen iddia! Çin ABD’nin suçlamalarına karşılık verdi

ABD Senatörü Rick Scott'un Çin'e yönelik ortaya attığı "Batı ülkelerinin aşı çalışmalarını yavaşlatmaya veya sabote etmeye çalışıyor" iddiasına Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying cevap verdi. Çunying, ‘Scott'un 'Kanıt göstermesi gerektiğini' söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:51:00 - 2020-06-08 13:53:40
Kaosu körükleyen iddia! Çin ABD’nin suçlamalarına karşılık verdi

ABD'li senatör Rick Scott, Çin yönetimini 'Batı ülkelerinin aşı çalışmalarını yavaşlatma veya sabote etmeye çalışmakla' suçlamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise, Pekin'deki günlük basın toplantısında Scott'un söz konusu iddiasını değerlendirdi.

Hua, Scott'un BBC'ye verdiği röportaj sırasında Pekin yönetimine yönelttiği suçlamayla ilgili olarak 'kanıt göstermesi gerektiğini' söyledi.

Cumhuriyetçi senatör Scott ise, konuyla ilgili verdiği röportajda iddiasının kaynağına ilişkin detayları paylaşmayı reddetmişti.

'Büyük risk aldık' diyerek koronavirüsteki gelişmeyi duyurdular
'Büyük risk aldık' diyerek koronavirüsteki gelişmeyi duyurdular

Korona Virüs

'Büyük risk aldık' diyerek koronavirüsteki gelişmeyi duyurdular

Rusya ile Libya arasında sıcak temas! İbrahim Kalın: Gelen bilgiler var
Rusya ile Libya arasında sıcak temas! İbrahim Kalın: Gelen bilgiler var

Dünya

Rusya ile Libya arasında sıcak temas! İbrahim Kalın: Gelen bilgiler var

Rus Senatörden çarpıcı ABD çıkışı! Son 20 yıl içinde…
Rus Senatörden çarpıcı ABD çıkışı! Son 20 yıl içinde…

Dünya

Rus Senatörden çarpıcı ABD çıkışı! Son 20 yıl içinde…

İlber Ortaylı’dan çarpıcı ABD yorumu! ‘Soğuk Savaş’ı bile aratacak bir çılgın iklime giriyoruz’
İlber Ortaylı’dan çarpıcı ABD yorumu! ‘Soğuk Savaş’ı bile aratacak bir çılgın iklime giriyoruz’

Gündem

İlber Ortaylı’dan çarpıcı ABD yorumu! ‘Soğuk Savaş’ı bile aratacak bir çılgın iklime giriyoruz’

Çin’den tüm dünyaya koronavirüs aşısı sözü
Çin’den tüm dünyaya koronavirüs aşısı sözü

Korona Virüs

Çin’den tüm dünyaya koronavirüs aşısı sözü

Rus Dışişleri: ABD diğer ülkelere dikte ederek iç çatışmaları körükledi
Rus Dışişleri: ABD diğer ülkelere dikte ederek iç çatışmaları körükledi

Dünya

Rus Dışişleri: ABD diğer ülkelere dikte ederek iç çatışmaları körükledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı