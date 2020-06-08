Kaosu körükleyen iddia! Çin ABD’nin suçlamalarına karşılık verdi
ABD Senatörü Rick Scott'un Çin'e yönelik ortaya attığı "Batı ülkelerinin aşı çalışmalarını yavaşlatmaya veya sabote etmeye çalışıyor" iddiasına Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying cevap verdi. Çunying, ‘Scott'un 'Kanıt göstermesi gerektiğini' söyledi.
ABD'li senatör Rick Scott, Çin yönetimini 'Batı ülkelerinin aşı çalışmalarını yavaşlatma veya sabote etmeye çalışmakla' suçlamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise, Pekin'deki günlük basın toplantısında Scott'un söz konusu iddiasını değerlendirdi.
Hua, Scott'un BBC'ye verdiği röportaj sırasında Pekin yönetimine yönelttiği suçlamayla ilgili olarak 'kanıt göstermesi gerektiğini' söyledi.
Cumhuriyetçi senatör Scott ise, konuyla ilgili verdiği röportajda iddiasının kaynağına ilişkin detayları paylaşmayı reddetmişti.
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