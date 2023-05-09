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Siyaset Kaostan beslenen CHP bunu da yaptı! Erzurum provokasyonu diyerek 2015'teki fotoğrafı gösterdi
Siyaset

Kaostan beslenen CHP bunu da yaptı! Erzurum provokasyonu diyerek 2015'teki fotoğrafı gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-05-09 01:19:00 - 2023-05-09 01:19:31

CHP'li Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum provokasyonuna, 2015 yılında çekilen fotoğrafla destek verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, 2015 yılında çekilen fotoğrafı basın toplantısında göstererek, "İmamoğlu saldırıya uğrarken emniyet izledi." yalanını söyledi.

Demirtaş 2015 yılında paylaşmıştı

CHP'li Öztrak'ın, İmamoğlu'nun mitingi sırasında yaşanmış gibi gösterdiği fotoğrafı, HDP'li Selahattin Demirtaş 2015 tarihinde Twitter hesabından paylaşmıştı. Fotoğraf, PKK sempatizanlarının 4 Haziran 2015’teki illegal mitingi sırasında çekilmişti.

Öte yandan aynı fotoğraf karesi FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından Erzurum'da dün kaydedilmiş gibi paylaşıldı.


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