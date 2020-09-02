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Gündem Kanunlarımız yerli ve milli hale getirilmeli
Gündem

Kanunlarımız yerli ve milli hale getirilmeli

2020-2021 adli yılı Külliye’de yapılan tören ile başlarken, yeni adli yılda adalet sisteminde kanayan yaralara pansuman yapılmasına yönelik beklentiler dikkat çekiyor. Yıllardır ülkenin kanayan yarası olan birçok sorunun bu adli yılda çözülmesi beklenirken yeni adli yıla ilişkin avukatlar Akit’e değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:21:00 -
Kanunlarımız yerli ve milli hale getirilmeli

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’deki adalet sisteminin  yerli ve milli olmadığını belirten Avukat Bülent Demir,  “Kanunlarımız Avrupa’dan alınmıştır. Manevi değerlerimizi yok sayan bu kanunların insanımıza adalet ve huzur getirmesini beklemek hayaldir. Ayrıca, kendine muhalif avukatlara zulmeden ve kendi oluşturdukları hukuku avukatlara karşı sopa olarak kullanmayı alışkanlık haline getirmiş, çağdışı kurumlara karşı kurulan yeni barolar ‘Yeni Türkiye’ye uygun, avukatlara ve Türkiye’ye yakışır kalitede hizmet verebilirler” dedi.

Süresiz nafaka değişmeli

Avukat Cüneyt Toraman ise, “Eğer Anayasa’da bir değişiklik yapılması mümkün olursa 135. madde tamamen kaldırılmalıdır. Süresiz nafaka konusunda çok ağır yaralar açmıştır. Mağduru daha mağdur etmenin anlamı yok. En  kısa sürede buna da bir çözüm bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Çok köklü bir reform yapılmalı

Avukat Hasan İlter ise, “Adalet sistemimizin palyatif tedbirlerle, makyajlarla ve benzeri işlemlerle düzeltilmesi mümkün değildir. Çok büyük bir adalet Komisyonu kurularak, iğneden ipliğe yargının ve adaletin sorunları, engelleri ve meseleleri irdelenip yargıda çok köklü bir reform yapılması elzemdir. Yapılacak olan reformun da çok büyük bir devrim niteliğinde olması şarttır” ifadelerini kullandı.

6284 sayılı kanun çözülmeli

Son dönemlerde yargıda çok önemli adımlar atıldığını dile getiren TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı da “Bu atılan adımlar ‘Yargı paketleri’ ile desteklendi. Ancak atılan adımları daha da derinleştirmek ve sağlamlaştırmak gerekmektedir. Yıllardır çözülmeyi bekleyen 6284 sayılı kanun var. Bence bu yaraya da bir an önce el atılmalıdır” görüşünü paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

nooooo

hırsızı, arsızı, darpçıyı denetimli serbestlik saçmalığı ile salmak yerli mi oluyor.
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Yani Seriat demek istiyorsunuz da korkunuzdan diyemiyorsunuz!

Yemezler, Cevik Bir demedi mi Kemalizm 100 yil surecek diye. Ama iyi bir haber size, 1998de demisti, demek ki 22 yil gecmis, kalmis suiurda 978 yil, sabredin az biraz daha, SABREDEN DERVIS SABREDERKEN ............
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