İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;



Devlet çıkarttığı yasalara, koyduğu kurallara önce kendisi uymalıdır.

Ben devletim, her şeyi yaparım diye layüsel bir tavır almamalıdır.

Eğer kurumlar yasalara uymazsa; devlete, kanunu hazırlayanlara ve kanuna uyanlara saygısızlık etmiş olurlar.

Kanunlar uygulanmak için vardır. Laf olsun diye çıkartılmaz. Kanunları nasıl deleriz ya da açıklarını nasıl kullanabiliriz diye bir düşünce olamaz.

6331 sayılı kanun, kamu ve özel her iş yeri ve çalışan için uygulanmalıdır. Kanunun uygulaması kamu kurumlarında beş defa ertelendi. On üç sene sonra yürürlüğe girdi.

Tehlike sınıfları tebliğleri listesi hazırlanırken saha uygulamaları dikkate alınmamıştır. Etken olan işveren STK’ları yönlendirmeler yapmıştır.

Geçtiğimiz yıl hastanelerin tehlike sınıfını düşürmek için sağlık işverenleri çok gayret sarf ettiler. Ancak bakanlık dik durdu ve komisyon bunları değiştirmedi.

Benzeri şekilde birçok hususta çalışmalar oldu. Hepsi başarısız oldu.

Uygulama ile ilgili en son kanunu delme operasyonu Sağlık Bakanlığı’nca yapıldı.

İllerde bütün kamu sağlık kuruluşları adına(DETSİS), bir A sınıfı uzman ve altına C sınıfı uzmanlar atanması için müracaat ediyorlar.

Bir A sınıfı uzman bütün sağlık kuruluşlarına nasıl yetecektir. Bu iş güvenliğini önemsememek, itibarsızlaştırmak demektir.

Her Nace kodu veya detsis’e ayrı İSG Katib’e girişi yapılır.

Antalya’daki A sınıfı uzman; Kaş, Gazipaşa, İbradı, Elmalı’ ya, 19 ilçeye nasıl hizmet verebilir?

Sağlık Bakanlığının İSG modeli çözüm mü, bürokratik format mı?

Bir uzman, bin risk kazalara davetiye olmaz mı? Kağıt üzerinde güvenlik olur mu?

Yetki merkezde, risk sahada olur mu?

Maalesef rehberlik ve teftiş kurulu teftiş Listesi’nde kamu kurumları teftişi daha azdır.

Bunlar planlı teftişlerden ziyade şikayete bağlı veya özel teftişlerdir.

Türkiye’deki teknik iş müfettişleri sayısı 500 civarındadır ve yetersizdir. 2 milyonu aşan kamu ve özel işyerlerinde yıllık teftiş sayısı 10.000 civarındadır.

Kamu ve özel işyerlerinin işverenleri İsg hususuna yeterli önem vermemektedirler. Müstesnaları tenzih ederim.

İşçi sendikaları da parasal konulara önem vermektedir. Sağlık ve güvenlik ikinci plandadır.

İsg her kurumun ve yetkilinin müşterek hareketi ile sağlanır .

Devlet, işveren ve çalışan bu hususa beraberce önem vermelidir.

Kalın sağlıcakla