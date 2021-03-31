Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, İngiltere'de satıldı. Peki, portreyi kim satın aldı?

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim aldı?

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in online ve telefon üzerinden yaptığı açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.

"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu.

Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.