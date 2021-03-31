Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere’de satıldı. Portrenin satışı İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’da yapıldı. Peki, Kanuni portresi kaça satıldı?

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi kaça satıldı?

Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın, keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan portresi 438 bin 500 sterline satıldı. Bu bedel tahmini değerin dört katından fazla" denildi.

Tablo yaklaşık olarak 5 milyon liraya satılmış oldu.