Kanuni Sultan Süleyman portresi, İngiltere’de gerçekleştirilen müzayede de yaklaşı 5 milyon TL’ye satıldı. Peki, portreyi kim çizdi?

Kanuni Sultan Süleyman portresi kime ait? Kanuni Sultan Süleyman portresini kim çizdi?

İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portre, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili bulunuyor.

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.