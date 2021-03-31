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Yaşam Kanuni Sultan Süleyman portresi kime ait? Kanuni Sultan Süleyman portresini kim çizdi?
Yaşam

Kanuni Sultan Süleyman portresi kime ait? Kanuni Sultan Süleyman portresini kim çizdi?

Kanuni Sultan Süleyman portresini kim yaptı? Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı. Tablonun kim tarafından ne zaman yapıldığı da merak ediliyor. Peki, Kanuni Sultan Süleyman portresini kim yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:25:00 -
Kanuni Sultan Süleyman portresi kime ait? Kanuni Sultan Süleyman portresini kim çizdi?

Kanuni Sultan Süleyman portresi, İngiltere’de gerçekleştirilen müzayede de yaklaşı 5 milyon TL’ye satıldı. Peki, portreyi kim çizdi?

Kanuni Sultan Süleyman portresi kime ait? Kanuni Sultan Süleyman portresini kim çizdi?

İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portre, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili bulunuyor.

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim aldı?
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim aldı?

Yaşam

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim aldı?

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