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Kanuni Sultan Süleyman Budin seferine çıktı

Tarihte bugün “ 20 Haziran 1541” de XVI. asrın en büyük hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman Han’ın 9. seferi olan Budin Seferi için İstanbul’dan hareket edişinin yıl dönümüdür.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:45
Kanuni Sultan Süleyman Budin seferine çıktı

Osmanlı Devletine tâbi Macaristan Kralı Yanoş ölünce, Kral Ferdinand fırsattan istifâdeyle Budin’e büyük bir Avusturya-Alman ordusu sevk etti. Macar Kraliçesi İsabelle, Kanuni Sultan Süleyman Han’dan ve ordusundan yardım istedi. Bunun üzerine Kanuni de Orduyu Hümayun’un başında İstanbul’dan Budin’e doğru hareket etti.

Sultan Süleyman Han’ın yaklaşmakta olduğunu haber alan düşman, Tuna Nehrini geçmeye çalışırken, Osmanlı ordusunun mahirane hareketiyle 21/22 Ağustos gecesi imha edildi. Buna tarihte İstabur Zaferi denilir. İstabur Zaferiyle Budin ve Macaristan, antlaşmaya sadık kalmayan Avusturya-Alman Kralı Ferdinand’ın istilasından kurtarıldı. Macaristan Osmanlı Devletine katılarak, 30 Ağustos 1541’de Budin Beylerbeyliği ve idare teşkilatı kuruldu. Kral Yanoş’un ve Kraliçe İsabelle’nin bir yaşındaki oğlu Sigusmund Yanoş, Erdel Banlığına tayin edildi.

Budin’in en büyük kilisesi camiye çevrilip, “Fethiye” adı verildi. Kanuni Sultan Süleyman Hân, bu camide, Ebüssü’ud Efendinin imametinde 2 Eylül 1541’de ilk Cuma namazını kıldı. Budin’de adaleti tesis ettirdi. Defalarca verdiği sözü tutmayarak, tekrar riyakarca Macar Krallığına talib olduğunu iddia eden Kral Ferdinand’ın isteği Osmanlı Devletince reddedildi.

Macaristan İstanbul'a bağlandı

Kral Ferdinand, 1542 yazında, yıllık haraç karşılığında Macar Krallığının kendisine verilmesini tekrar teklif ettiyse de bu teklif dikkate alınmadı. Ferdinand, Budin’in bir Türk eyaleti olmasından ürkerek, telaşa kapıldı. Avrupa’da Türk-İslam tehlikesinden bahsederek, propagandaya başladı.

Kanuni Sultan Süleyman Han; Budin’e (Budapeşte’ye) giderek Macaristan’ın idare şeklini kökünden değiştirdi, bir beylerbeyilik (eyalet) olarak İstanbul’a bağladı. Kanuni’nin bu 9. seferi 5 ay sürmüştür.

O nazlı Budin’i kaybettiğimiz zaman o gün bugündür Budin’le ilgili kulaklarda yankılanan şu hüzünlü mü hüzünlü mısralara biraz da olsa kulak vermeye çalışalım;

Ötme ey bülbül yaz bahar oldu.
Bülbülün o figanı bağrımı deldi.
Gül alıp satmanın zamanı geldi.
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i

Çeşmelerden abdest alınmaz oldu.
Camilerinde namaz kılınmaz oldu.
Mamur olan yerler, hep harap oldu.
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i.

Budin’in içinde o uzun çarşısı
Orta yerde sultan ahmet camisi
Kabe suretine benzeyen yapısı
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i.

Budin’in içinde serdar kızıyım
Anamın babamın iki gözüyüm
Kafeste besili kınalı kuzuyum
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i.

Cephane tutuştu aklımız şaştı.
O Selatin camiler yandı tutuştu
Hep sabi subyanlar ateşe düştü.
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i.

Serhatlar içinde Budin’dir başı
Kan ile yoğrulmuş topragı taşı
Çerkez alemdardır şehitler başı
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i.

Kıble tarafından üç top atıldı
Perşembe günü güneş tutuldu
Cuma günüydü ki budin alındı.
Aldı Nemçe, bizim nazlı Budin’i.

Bilgiler Av. MustafaTaşbaşı tarafından derlenmiştir.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:45
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. İstabur Zaferi
  4. Kanuni Sultan Süleyman Hân

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