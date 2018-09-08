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Kanserin sinsi kırmızı yüzü

Sucuk, salam ve kırmızı et merakını abartanlar risk altında...

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
Kanserin sinsi kırmızı yüzü

Abartılarak yenen salam ve sucukta en ölümcül kanser riski var. İsveçli bilim adamları, işlenmiş et tüketimi ile pankreas kanseri riski arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

Araştırmaya göre günde 50 gram sucuk, salam veya sosis yemek, pankreas kanserine yakalanma riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyor.

Salam, sosis ve jambon, pankreas kanseri riskini artıyor. İngiliz Kanser dergisinde yayınlanan bu verileri, İsveçli bilim adamlarının son araştırması ortaya çıkardı. Altı binin üzerinde kanser hastasını kapsayan araştırmaya göre, günde 50 gram işlenmiş et tüketmek, pankreas kanserine yakalanma riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyor.

BAĞIRSAK KANSERİNİ DE TETİKLİYOR

50 gram işlenmiş et yaklaşık bir sosise denk sayılırken, tüketilen miktarın artmasıyla birlikte risk daha da yükseliyor. Araştırmalar, daha önce de sucuk, salam, sosis, jambon gibi işlenmiş et ürünlerinin bağırsak kanseri ihtimaliniı artırdığını ortaya koymuştu.

Ancak, pankreas, nadir görülmesine rağmen en hızlı ve ölümcül kanser türlerinden biri. Onun için yetkililer, araştırma sonuçlarının dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor. Araştırmanın ardından bir açıklama yayınlayan Dünya Kanser Araştırma Fonu da, tüketicileri işlenmiş aşırı et tüketiminden kaçınmaları konusunda uyardı.

Kanserden korunma önerilerinin arasında, haftada yarım kilodan fazla kırmızı et tüketmemek ve sigaradan uzak durmak da yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
  1. işlenmiş et
  2. sucuk
  3. salam
  4. sosis
  5. jambon
  6. tehlike

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