Kanseri yenmek için işbirliğine gittiler!

Kanser hastaları için sanal ve yüz yüze konsiyerj hizmetleri sunan yapay zeka özellikli özel bir onkoloji girişimi olan Massive Bio ile kanser odaklı genetik test hizmetlerinin ve küresel onkoloji sözleşmeli araştırma hizmetlerinin önde gelen sağlayıcısı NeoGenomics, yeni kanser tedavilerinin gelişimini hızlandırmak ve dünya çapında milyonlarca kanser hastasının hayatını iyileştirmek amacıyla bir iş birliği yaptıklarını duyurdu. NeoGenomics, biyobelirteç durumuna göre klinik denemeler için uygun olabilecek hastaları gerçek zamanlı olarak belirleyecek. Doğrudan NeoGenomics'ten tedavi eden hekime sağlanan ilk temas ve erişimin ardından, Massive Bio, hasta onayının alınmasına yardımcı olacak ve ek tarama ve potansiyel kaydı hızlandıracak. Bu ortaklık, klinik araştırmalar için uygun olan hastaların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacak, hastaların ve sağlayıcıların potansiyel tedavi yolları hakkında bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olacak.

“Görevimiz, kanser hastalarına mümkün olan en iyi bakım ve tedavi seçeneklerini sunmaktır"

NeoGenomics ve Massive Bio arasındaki iş birliği, biyobelirteç testi, veri analizi, makine öğrenimi ve genomik profillemedeki ilgili güçlerini birleştirerek onkoloji endüstrisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Massive Bio'nun CEO'su ve kurucu ortağı PhD Selin Kurnaz, "Massive Bio'daki görevimiz, kanser hastalarına mümkün olan en iyi bakım ve tedavi seçeneklerini sunmaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanser teşhis endüstrisinde lider bir oyuncu olan NeoGenomics ile ortaklık yaparak. Massive Bio'nun kanser araştırmalarını ilerletme ve hasta sonuçlarını iyileştirme taahhüdünü paylaşan bu teknoloji sayesinde, klinik deneyler için uygun olabilecek hastaların belirlenmesini hızlandırmak için onların onkoloji teşhisindeki uzmanlıklarından yararlanabiliriz."

“İşbirliği hastaları klinik deneylerle daha hızlı ve daha verimli bir şekilde eşleştirmemizi sağlayacak”

NeoGenomics gelişmiş teşhis Bölümü Başkanı Vishal Sikri, ise yapılan iş brliğini şu zöslerle değerlendirdi: "NeoGenomics'in gelişmiş teşhis araçları ve ABD'deki ayak izi, Massive Bio'nun yapay zeka yetenekleri ve onkolojideki konsiyerj hizmetleriyle birleştiğinde, hastaları klinik deneylerle daha hızlı ve daha verimli bir şekilde eşleştirmemizi sağlayacak, bu da daha iyi sonuçlar ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanacak. Hassas tıbbı ilerletmek ve hastalara, ilaç ortaklarına ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına hizmetlerin sunumunu iyileştirmek için Massive Bio ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz."

Massive Bio'nun kurucu ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Arturo Loaiza-Bonilla şunları ekledi: "NeoGenomics ve Massive Bio arasındaki bu iş birliği, hassas onkoloji ve araştırma alanında ileri hastalara kanser yolculukları boyunca kişiselleştirilmiş bakım ve destek sunmamızı ve iğneyi hareket ettirmemizi sağlayacak."

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