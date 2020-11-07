  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kanseri yenen 9 yaşındaki öğrenciye doğum günü sürprizi
Aktüel

Kanseri yenen 9 yaşındaki öğrenciye doğum günü sürprizi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan ilik nakli sayesinde lösemiyi yenen 9 yaşındaki Şahin Karal için Şırnak Talasemi Derneğince doğum günü etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:58:58 -
Kanseri yenen 9 yaşındaki öğrenciye doğum günü sürprizi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan ilik nakli sayesinde lösemiyi yenen 9 yaşındaki Şahin Karal için Şırnak Talasemi Derneğince doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.

Silopi Atatürk İlkokulu'nda okuyan 9 yaşındaki Şahin Karal yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığından 3 yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından ilik nakli sayesinde kurtulmayı başardı.

Şahin Karal için Şırnak Talasemi Derneği öncülüğünde okulunda düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğine, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kuruca ve Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan katıldı.

Pastayla sınıfa giren Kuruca ve Bartan, Şahin'in doğum gününü kutladı, ona hediye verdi.

Daha sonra okul bahçesine çıkan öğrenciler, lösemiye dikkat çekmek için çeşitli dövizler açtı.

Kuruca, Lösemi Haftası dolayıyla Şahin Karal'a sürpriz yaptıklarını belirterek, "Şahin kardeşimiz lösemiyi yenerek diğer hastalara örnek oldu. Dileğim hiç kimse bu hastalıkla tanışmasın. Hastalığa yakalananlara da Rabb'im şifalar versin. Şahin kardeşimize de sağlıklar diliyoruz." dedi.

Hastalığa dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için öğrencilerle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Bartan da bu hastalıkta en iyi ilacın moral olduğunu söyledi.

Şahin Karal'a sürpriz yapmak, onu mutlu etmek istediklerini dile getiren Bartan, "Şahin çok güçlü bir çocuk. Lösemiyi atlattı. İlik nakli ile kurtuldu. Sağlık durumu iyi. İlik nakli olmayı bekleyen hastalarımız var. Bu hastalara destek olalım. En yakın Kızılay merkezilerine giderek 3 tüp kan örneği vererek bu hastalarımıza umut olalım. Kök hücre bağışçısı olalım." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD biraz önce duyurdu! İzmir'de deprem
Gündem

AFAD biraz önce duyurdu! İzmir'de deprem

AFAD'dan açıklanan son verilere göre, İzmir Seferihisar açıklarında 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?
Korona Virüs

Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?

İngiliz bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay