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Siyaset Kansere yakalanan şarkıcı, sesini kaybetti! Artık konuşamıyor
Siyaset

Kansere yakalanan şarkıcı, sesini kaybetti! Artık konuşamıyor

Arabesk müzik şarkıcısı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalandı. Şarkıcı Onur Akay, Tüdanya’nın gırtlağının alındığını ve sesini kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:56:00 -
Kansere yakalanan şarkıcı, sesini kaybetti! Artık konuşamıyor

Şarkıcı Onur Akay, “Tek Geçim Kaynağı Olan Sesini Kaybetti” başlıklı yazısında gerçek adı Hatice Döngü olan şarkıcı Tüdanya'nın artık konuşamadığını ve sesini kaybettiğini açıkladı. Akay, sanat camiasına seslenerek Tüdanya için yardım çağrısında bulundu.

Akay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti.

Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah.”

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