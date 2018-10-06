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Kanser testlerinde risk azaldı

Kanser taramada en yaygın bir şekilde kullanılan testlerin çoğu, yüksek risk altındaki kişilerde sık görülen kanser biçimlerini bulacak şekilde tasarlanmıştır. Maksat kanseri, tamamen iyileşme şansının hâlâ yüksek olacağı şekilde erken belirlemedir.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:20
Kanser testlerinde risk azaldı


Kanser testinde emniyet de önemli bir konudur. Bundan 25 yıl önce meme kanserini belirlemek için kullanılan mamografı işlemi, vücudu yüksek radyasyona maruz bırakıyor ve kanserin gelişmesinde başlı başına bir faktör oluyordu. Ancak bugün mamografi ile çok az miktarda radyasyona maruz kalınmakta, muayene daha emniyetle olmaktadır.

Fakat test her şey değil. Mesela akciğer kanserinde, özellikle eğer sigara içiyorsanız, ara sıra göğüs röntgeninin çekilmesi veya balgam tahlili, size pek fayda sağlamayacaktır.

Eğer sigara içiyorsanız veya evinizde veya iş yerinizde kimyasal maddelere maruz kalıyorsanız doktorunuza başvurunuz. Potansiyel kanserojenlere yani kansere yol açan maddelere maruz kalmanızı azaltacak her şeyi deneyin. Sigarayı bırakmak bunların başında geliyor

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:20
  1. kanser testi
  2. risk

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