Kanser tedavisinde bomba sonuç! İnsanlığı kurtaracak gelişme

İngiltere’de geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi uçuğa neden olan bir virüsün (herpes simpleks) tümörleri öldürmek için modifiye edilerek zayıflatılmış bir şeklinin kanser hastalarına verilmesiyle uygulandı.

Londra'dan 39 yaşındaki bir inşaatçı olan Krzysztof Wojkowski, Royal Marsden NHS Foundation Trust'taki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen, birinci aşama klinik demelerine katılan insanlardan biri oldu..

Wojkowski’ye 2017 yılında tükürük bezi kanseri teşhisi kondu. Ameliyat ve diğer tedavilere rağmen, kanseri büyümeye devam etti.

BBC’ye konuşan Wojkowski, "Bana başka seçeneğim olmadığı söylendi ve yaşam sonu bakımı alıyordum. Yıkıcıydı, bu yüzden ilacın denemelerine katılmaya karar verdim" dedi.

Uzmanların bildirdiğine göre, normalde uçuklara neden olan herpes virüsünün özel olarak değiştirilmiş bir versiyonu olan virüs tedavisi Wojkowski’nin kanserini tamamen temizledi.

Wojkowski, "Beş hafta boyunca iki haftada bir, kanserimi tamamen yok eden iğneler oldum. İki yıldır kansersizim” dedi.

Çalışma nasıl yapıldı?

Diğer taraftan araştırmacılar, doğrudan tümöre yapılan enjeksiyonların kansere iki şekilde saldırdığını söyledi. Bunlardan ilki, zayıflatılmış virüsün kanserli hücreleri esir alıp patlatmasıyla, ikincisi ise bağışıklık sistemini harekete geçirerek gerçekleşiyor.

Yaklaşık 40 hasta, denemenin bir parçası olarak tedaviyi denedi. Bazılarına RP2 adı verilen virüs enjeksiyonu kendi başına verildi. Diğerleri de nivolumab adı verilen başka bir kanser ilacı aldı.