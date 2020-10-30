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Medya Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Medya

Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

Uzun süredir kan kanseri hastalığı tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:35:00 - 2020-10-30 09:35:49
Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmişti

Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer nereli?

Sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Sosyal medya hesabından ikinci kez ilik nakli olacağını duyura ünlü sunucu için destek mesajları yağarken Dilay Kemer kimdir? Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer hastalığı konuları da internette sıklıkla aratılıyor.

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.2009 yılında kendine bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sundu

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