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Kadın - Aile Kanser tarama aracına yoğun ilgi
Kadın - Aile

Kanser tarama aracına yoğun ilgi

Türkiye’de 32 adet bulunan kanser tarama aracının Kars genelinde hizmete başlaması yoğun ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:47:00 -
Kanser tarama aracına yoğun ilgi

Türkiye’de 32 adet bulunan kanser tarama aracının Kars genelinde hizmete başlaması yoğun ilgi gördü.

Kars genelinde hizmete başlayan kanser tarama aracının bu haftaki durağı Kağızman oldu. 4 gün boyunca ilçede tarama yapan araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, tarama faaliyeti gösteren aracın yanına gelerek çalışmalar hakkında Kağızman Devlet Hastanesi Müdürü Fesih Altay’dan bilgi aldı. Türkmen, kanser tarama cihazının faaliyetleri ile alakalı ilçe halkına gerekeli duyuruların yapıldığını belirterek devletin sağladığı bu güzel imkandan ücretsiz olarak herkesin faydalanacağını söyledi.

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın yoğun çabaları ile Kars’a kazandırılan kanser tarama aracı, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri gibi yaygın olan kanser türlerinin erken teşhisinde büyük imkan sağlıyor. Bölge halkı yapılan bu hizmetten ötürü oldukça memnun olduklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. 

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