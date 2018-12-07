THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kanser riskini %50 azaltıyor

İspanyol araştırmacılar kanserli hücrelere zeytin ekstresi verdiler. Karşılaştıkları sonuç hayret verici: 24 saat içinde kanserli hücreler yok oldu...

07 Aralık 2018 Cuma 18:15
Kanser riskini %50 azaltıyor

Kanser kâbusunu engelleyen en iyi yol doğal beslenme. İspanya'da bilimadamları, zeytin ekstresi çıkardı ve bağırsak kanseri hücrelerine karıştırdı. Bu ekstre, herkesi hayrete düşürerek 24 saat içinde kanser hücrelerinin yok olmasına yol açtı. Araştırmacılar, zeytindeki caspase-3 adlı enzimin, kanser hücrelerinin imhasını 6 kat daha hızlandırdığını belirledi. Akdeniz sofrasının önemli bir parçası olan zeytin; sadece kansere değil kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Sadece zeytin mi, zeytinyağının 2 kaşığı da dertlere deva... Günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı bakın neler yapıyor:

Kanser riskini yüzde 50 düşürüyor. Kalbi besliyor. Kötü kolesterolü önlüyor. Tümörlere karşı direnci artırıyor.

Binlerce yıldır şifa dağıttığı söylenen zeytinyağının her derde deva olduğu bilimadamları tarafından da onaylandı. 2 kaşık zeytinyağının, hastalıklara karşı adeta vücudun kalkanı olması çok dikkat çekici.. Zeytinyağının içinde bulunan "Squalene" maddesinin tümörlerin yok edilmesinde ve önlenmesinde yapıtaşı niteliği taşıdığı biliniyor.

Zeytinyağının kanser riskini yüzde 50 oranında azalttığını ifade eden uzmanlar, "Kızartmadan vazgeçemiyorsanız bari bunu zeytinyağı ile yapın" diyor. Kalbin en büyük dostunun da zeytinyağı olduğunu belirten uzmanlar, bu mucizevi besinin kötü kolesterolü düşürüp kalp krizi riskini ortadan kaldırdığını kaydetti. Bol miktarda E vitamini olan zeytinyağının, bu özelliği sayesinde kabızlığı önlediği ve kan şekerini kontrol altına aldığı da açıklandı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:20
  1. zeytin
  2. zeytinin faydaları
  3. kanser riski

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye nükleerden arındırılma çağrısı
    1. Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye..
    2. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de
    3. Avukata FETÖ'den hapis
    4. Borsada endekslerin değişimi
    5. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    6. Kahve alırken bunlara dikkat edin
    7. Borsada günlük işlemler (2)
    8. Borsada günlük işlemler (1)
    9. Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı..
    10. Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye..
    11. Galatasaray'dan Demba Ba bombası
    12. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    13. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    14. İstanbul'da DEAŞ militanı yakalandı
    15. Kuyumcular kredi kartında taksit..
    16. GÜNCELLEME 4 - Adana'da belediye..
    17. Bolu'da FETÖ sanığı subaylar hakim..
    18. Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda..
    19. Emine Erdoğan: Ne evimize ne de..
    20. Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz ve..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"