Kanser riskini %50 azaltıyor

Kanser kâbusunu engelleyen en iyi yol doğal beslenme. İspanya'da bilimadamları, zeytin ekstresi çıkardı ve bağırsak kanseri hücrelerine karıştırdı. Bu ekstre, herkesi hayrete düşürerek 24 saat içinde kanser hücrelerinin yok olmasına yol açtı. Araştırmacılar, zeytindeki caspase-3 adlı enzimin, kanser hücrelerinin imhasını 6 kat daha hızlandırdığını belirledi. Akdeniz sofrasının önemli bir parçası olan zeytin; sadece kansere değil kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Sadece zeytin mi, zeytinyağının 2 kaşığı da dertlere deva... Günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı bakın neler yapıyor:

Kanser riskini yüzde 50 düşürüyor. Kalbi besliyor. Kötü kolesterolü önlüyor. Tümörlere karşı direnci artırıyor.



Binlerce yıldır şifa dağıttığı söylenen zeytinyağının her derde deva olduğu bilimadamları tarafından da onaylandı. 2 kaşık zeytinyağının, hastalıklara karşı adeta vücudun kalkanı olması çok dikkat çekici.. Zeytinyağının içinde bulunan "Squalene" maddesinin tümörlerin yok edilmesinde ve önlenmesinde yapıtaşı niteliği taşıdığı biliniyor.

Zeytinyağının kanser riskini yüzde 50 oranında azalttığını ifade eden uzmanlar, "Kızartmadan vazgeçemiyorsanız bari bunu zeytinyağı ile yapın" diyor. Kalbin en büyük dostunun da zeytinyağı olduğunu belirten uzmanlar, bu mucizevi besinin kötü kolesterolü düşürüp kalp krizi riskini ortadan kaldırdığını kaydetti. Bol miktarda E vitamini olan zeytinyağının, bu özelliği sayesinde kabızlığı önlediği ve kan şekerini kontrol altına aldığı da açıklandı.