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Kanser riski taşıyanlar bu besinleri tüketmeli

Ailesinde kanser olanlar, sigara içenler, kirli havanın olduğu bölgelerde yaşayanlar bu yiyeceklere diyetlerinde fazla yer vermeliler.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:03
Kanser riski taşıyanlar bu besinleri tüketmeli

Ceviz henüz doğallığı ile oynanmamış birkaç besinden biri Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor, kalp atışlarında düzensizliği önlüyor.

Cevizdeki fitosteroller, kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bazı besinlerde bulunan bazı özel maddeler kanser oluşumunu engelliyor. Bu maddeler vücutta kimyasal karserojenlerin oluşumunu önlüyor ve vücuda giren kanserojenlerin etkisini yok ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatıyor.

Ailesinde kanser olanlar, sigara içenler, kirli havanın olduğu bölgelerde yaşayanlar bu yiyeceklere diyetlerinde fazla yer vermeliler.

Bu yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz:

● Bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, taze fasulye, bezelye.. (Bu yiyeceklerin içinde proteaz engelleyiciler bulunuyor.)

● Meyveler, ceviz, fıstık, fındık (Bunlarda oksitlenmeyi önleyici maddeler vardır.)

● Turunçgiller, kayısı, karadut, kızılcık, kiraz, vişne, kuş üzümü, kırmızı ve kara üzüm.. (Bunlarda ise flavonoidler var.)

● Lahana, karnabahar, ıspanak, pazı, turp, nane, kekik, pancar, şalgam, hardal yaprağı ve bunun gibi yenilebilen yabani otlar.. (Bunların içindeki özel koku ve tat veren maddeler anti kanserojendir)

● Sarımsak, soğan, pırasa (içindeki kükürtlü maddeler antikanserojendir.)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:03
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