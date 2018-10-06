Kanser kendini nasıl belli eder?

Ağız Kanseri

Uyarıcı işaretleri:

Ağzınızın renginde değişiklik

Ağızda iyileşmeyen yaralar.

Kanser Riski Faktörleri:

Genellikle kırkbeş yaşın üstünde erkek olmak

Çok fazla sigara içmek

Alkol kullanmak

Tütün çiğnemek

Nargile içmek

Kuşku halinde yapılması gerken: Eğer iyileşmeyen bir yara varsa ağız içi rahatsızlıklarında uzman bir hekime veya diş hekiminize başvurun.

Gırtlak Kanseri

Uyarıcı belirtisi: Tek belirtisi vardır; uzun süren ses boğulmasıdır

Kanser Riski Faktörleri:

Çok fazla sigara içmek

Alkol kullanmak

Hele her ikisini birden tutsağı olmak

Kuşku halinde yapılması gerken: Konuşma özelliğinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bir boğaz uzmanı tarafından yapılan muayene teşhiste yararlı olacaktır. Eğer çok fazla sigara içiyorsanız yıllık muayeneler olmalısınız.

Servikal Kanser

Uyarıcı belirti: Rahimde anormal kanama

Kanser riski faktörleri: Genital (cinsel) bölgelerde kabarcıklar oluşturan deri iltihapları veya genital siğil enfeksiyonları, ergenlik çağına geldikten kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girme veya fuhuş.

Check-up kuralları: Onsekiz yaşına gelen kadınların veya cinsel olarak aktif olanların her yıl “pap testi” yaptırması ve “pelvik muayene”den geçmesi gerekiyor. Birbirini takip eden üç veya daha fazla normal sonuç veren yıllık muayenenin ardından hekim “pap testi”nin daha az aralıklarla yapılmasına karar verebilir.

Mesane Kanseri

Uyarıcı belirtileri: İdrarda kan, sırt ağrısı, kilo ve iştah kaybı, sürekli ateş, anemi yani kansızlık.

Kanser riski faktörleri: Elli yaşın üzerinde olan erkeklerde, çok fazla sigara içenlerde, geçmişte kronik idrar yolu enfeksiyonlarından rahatsız olanlarda daha fazla görülür.

Check-up kuralları: Komple fiziki muayeneniz sırasında yapılan rutin idrar tahlilleri idrarınızda kan olup olmadığını (hemıtüri) gösterecektir. Eğer hematüri bulunursa veya doktorunuz anormal bir doku bulursa, biyopsi de dahil olmak üzere sistoskopik bir muayene yapabilir. Hekim bir böbrek filmi de isteyebilir.



Meme Kanseri

Uyarıcı belirtiler: Memede herhangi bir sertlik veya kitle, veya meme uçlarından gelen akıntı yahut kan.

Kanser riski Faktörleri: Meme kanseri genellikle elli yaşın üzerinde olan kadınlarda; hiç çocuğu olmamış kadınlarda, ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran kadınlarda, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının % 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menopozu olan kadınlarda ve ailesinde (anne veya kızkardeşlerde) menopoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda ortaya çıkar.

Check-up kuralları: Ayda bir defa göğüs muayenesi yapılmasında fayda vardır.

Buna ek olarak yirmi ile kırk yaş arasında olan kadınlar her üç yılda bir muayene olmalıdır. Kırk yaşın üzerinde olan kadınlar yılda bir muayene olmalıdır. .

Akciğer Kanseri

Uyarıcı işaretleri:

Rahatsız eden bir öksürük

Öksürürken kan gelmesi

Akciğer iltihabı

Bronşit nöbetleri

Göğüste ağrı.

Kanser riski faktörleri:

Çok sigara içmek,

Astbestli ortam zehrini solumak

Kirli şehir havası solumak

Dizel araç egzosu solumak

Kuşku halinde yapılması gereken: 40’ın üzerinde olan herkes bir göğüs röntgeni çektirmeli. Bunu takip eden göğüs röntgenleri hekimin kararına göre yapılmalı.

Eğer 40 yaşın altındaysanız, aile geçmişinde göğüs kanseri yoksa, yüksek risk gruplarına girmediğinizden mamografinin alınmasına gerek olmayabilir. 40 ile 49 yaş arasında iseniz, herhangi bir belirti ve ailenizde göğüs kanseri geçiren biri yoksa basit bir mammogram yeterlidir. 50’den sonra mammogramı her yıl yaptırmalısınız.