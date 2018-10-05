

Okuduğunuzda “Kanser kadınlar arasında neden bu kadar arttı?” sorusunun cevabını başka yerde aramaya gerek bile kalmıyor.



Bazı kadınların güzellik, sağlık çabasıyla her gün aldığı 515 kimyasalı, setörün içindeki bir kozmetik firması yaklaşık 5 seneden beri feryat figan ilan ediyor. Birleşik Krallık merkezli Bionsen adlı bu yabancı firmanın yaptığı araştırmaya göre kadınlar allıktan deodoranta birçok şekilde 515 kimyasala maruz kalıyor...

Haberi Türkiye’de ilk olarak ntvmsnbc internet sayfasında 2 Aralık. 2009 Çarşamba günü yapmıştı. İşte o haber aynen şöyleydi:

Konu güzellik malzemeleri olunca birçok kadın kendisinden geçiyor. Fakat yeni yapılan bir araştırma bu ürünlerin içerdiği kimyasalların sağlığımızı tehdit ettiğini ve birçok hasara yol açtığını ortaya koydu.

Deodorant firması Bionsen'in yaptığı araştırma, ortalama bir kadının vücudunun günlük makyaj ve bakım ürünleri vasıtasıyla 515 farklı sentetik kimyasala maruz kaldığını ortaya koydu.



Alerjiden, hormonel bozukluklara; doğurganlık sorunundan cilt hassasiyetine kadar birçok soruna yol açan bu kimyasalların bazıları ev temizleme ürünlerinde de kullanılıyor.

Mesela kozmetik dünyasında saç jeli, şampuan ve vücut losyonu gibi birçok üründe kullanılan paraben son zamanlarda göğüs kanserine yol açtığı iddiasıyla bir sürü tartışmanın konusu olmuştu.

Şampuan: 15 kimyasal. En endişe verenler: Sodyum Laurik, sülfat, tetra-sodyum, propilen glikol. Olası yan etkileri: kaşıntı, göz hasarı.

Far: 26 kimyasal. En endişe verenler: Polietilen tereftalat. Olası yan etkileri: kanserle bağlantılı kısırlık, hormonel bozukluk ve organlarda hasar..

Ruj: 33 kimyasal. En endişe verenler: Polimetil metakrilat.

Olası yan etkileri: Kanserle bağlantılı alerji..

Tırnak Cilası: 31 Kimyasal. En endişe verenler: Fitalat. Olası yan etkiler: Doğurganlıkla ilgili sorunlar ve gelişmekte olan bebeklerde problemler.

Parfüm: 250 kimyasal. En endişe verenler: Benzaldehit. Olası yan etkileri: Gözlerde, boğazda ve ağızda kaşıntı, böbreklerle bağlantılı mide bulantısı..

Sahte Yanık Ten: 22 kimyasal. En endişe verenler: Etilparaben. Olası yan etkileri: Kaşıntı, hormonel bozukluk..

Saç Spreyi: 11 kimyasal. En endişe verenler: Octinoxate, izoftalat. Olası yan etkileri: Alerji, gözde boğazda ve burunda ve kaşıntı, hücre yapısı ile bağlantılı hormon bozukluğu.

Allık: 16 kimyasal. En endişe verenler: Etilparaben, metilparaben, propilparaben. Olası yan etkileri: Kızarıklık, kaşıntı, hormonel bozukluk..

Fondoten: 24 kimyasal. En endişe verenler: Polimetil metakrilat. Olası yan etkileri: Alerji, kanserle bağlantılı olarak bağışıklık sisteminde bozukluk..

Deodorant: 15 kimyasal. En endişe verenler: İzopropil miristik asit tuzu, ‘parfüm’. Olası yan etkileri: Deride, gözde ve ciğerlerde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes alma sorunu..

Vücut Losyonu: 32 kimyasal. En endişe verenler: Metilparaben, propilparaben, temizleyicilerde bulunan polietilen glikol. Olası yan etkileri: Kızarıklık, kaşıntı, hormonel bozukluk..



DİPNOT:

Kadınlarda görülen kanser vak’alarının % 30'unu oluşturan meme kanseri; ileri yaşlarda daha sık görülüyor. 75 yaşındaki bir kadın, 25 yaşındakinden 40 kat daha fazla risk taşıyor. Adeta geçmişte yapılan yanlışların bedeli ödeniyor!