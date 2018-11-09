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Kanser hücresini 48 saatte kurutuyor

"Bulanık Ağacı"nın eriğe benzeyen meyvesinden yapılan EBC-46 adı verilen ilâç, artık ölür denilen at, köpek, kedi gibi hayvanları adeta nokta atışıyla iyileştirdi

09 Kasım 2018 Cuma 19:30
Kanser hücresini 48 saatte kurutuyor

Avustralya, Queensland'daki QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan bir araştırma, kanser tedavisi için "Bulanık Ağacı"nın (Blushwood) büyük umut olduğunu ilan etti. Bununla yapılan ilaç, kanser hücrelerini öldürmeye başlayan bileşikleri ihtiva ediyor.

Ölümün kapısında olan kedi köpek, at gibi hayvanlardaki melanom tümörleri bununla yapılan tedaviden sonra kayboldu.

Hem de 48 saat içinde..

Kemoterapi ve radyasyon toksiktir ve sert yan etkilere sahiptir ve genellikle hastayı daha da hasta hissettirir. Bu şaşırtıcı meyveye ilişkin son araştırmalar, ufukta kanser için yeni ve doğal tedaviler anlamına geliyor.

"Bulanık Ağacı" dünyanın sadece bir bölgesinde yaşıyor: Avustralya'nın Queensland şehrindeki yağmur ormanları...

Şimdi her yerde yetiştirilmek için uğraşılıyor. Böylece dünyanın dört bir yanındaki insanların kanserden kurtulmalarına şifa bulmalarına bir vesile olunacak diye düşünülüyor.

Hangi kanserleri ortadan kaldırıyor?

Dr. Glen Boyle başkanlığındaki araştırmacılar, "Bulanık Ağacı tomurcuğu"dan üretilen ilacı köpekler, kediler ve atlardaki deri kanserinin en ölümcül şekli olan melanom lekelerini tedavi etmek için kullandılar.

8 yıllık araştırmada, boyun tümörleri ve melanomlar oluşmuş 300 hayvan kullanıldı.

Denekler veteriner hekimler tarafından teşhis edildi ve zayıf bir prognoz verildi. Hayvanların çoğu çalışmaya katılmadan önce daha fazla acı, ızdırap çekmemeleri için uyutulmaya aday olarak kabul edildi.

Fakat inanılmaz bir şekilde, ölüm kapısında bulunan bu hayvanlardaki, melanom tümörleri laboratuardaki tedaviden sonra 48 saat içinde kayboldu.

Aya gitmiş gibi..

EBC-46 adı verilen ilaç, hayvanların kanserli hücrelerine enjekte edildiğinde, tümörler karanlık bir renkle tepki verdikten sonra düştü!.

Mikroskop altında bakıldığında, tek tek kanser hücrelerinin EBC-46 ile temasa girmeyle birlikte büzülmeye ve ölmeye başladıkları görüldü.

İlacın tümör artıklarını yok etmek için bağışıklık sistemini güçlendirip, hızlandırarak doğrudan tümör hücrelerini öldürdüğü keşfedildi.

Araştırmacılar, bu tedavinin yan etkisinin de olmadığını tesbit edince aya gidildiğinde yaşanan heyecanla sevindiler.

Kolay değil, dünyada her yıl 12 milyon insan kanser oluyor. Çağın vebası bu!..

Kanser Tedavisinin Geleceği Neler Olabilir?

Dr. Boyle, klinik öncesi çalışmaların sonuçlarının, ilacın insan hastalarda da etkili olabileceğini öne sürdü.

"Çoğu vakada tek enjeksiyon tedavisi, dört saat içinde kanser hücrelerinin yaşayamamasına sebep olmuş ve sonuç olarak tümörleri yok etmiştir" dedi.

EBC-46 şu anda kutanöz veya subkutan solid tümörler bulunan hastalarda bir klinik çalışmasında güvenilir olarak değerlendirilmekte.. Bu tür tümörler melanoma, baş-boyun kanseri, SCC ve BCC derisi ve Merckel hücreli kanserleri kapsıyor.

EBC-46 tek bir tedavide lokal olarak tümörlere doğrudan enjekte ediliyor. Şimdilik sadece Avustralya, Sidney, Melbourne, Brisbane ve Adelaide'deki klinisyenler tarafından yapılıyor.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:30
  1. kanser tedavisi
  2. Bulanık Ağacı
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