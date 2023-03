Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli olay gıda! Ani açılıkta sağlığınız böyle korunacak! Hiç bilmedikleriniz...

Kanserli hücreleri öldürmede çok zaferli olduğu ispatlanan Orta ve Güney Amerika’ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, frambuaz, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bulunması çok zordu, şimdi Türkiye'de! Her derde deva bitki: Türkiye’de çok yakın bir zamana kadar bulmak imkansızdı. Her derde deva olan bu mucizevi bitki, artık ülkemizde de satışa sunuluyor.

Acai üzümü antioksidan özelliği sayesinde vücuda hastalıkların kapısını açan serbest radikallerle savaşır ve onları nötrleştirir. Böylelikle serbest radikallerin sebep olduğu okdisatif hasarı onarır.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser başta olmak üzere, diyabet, romatizma ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engeller.

Çok sert çekirdekleri olan ve toz halinde ya da dondurulmuş olarak tüketilebilen bu meyveyi Türkiye’de çok yakın bir zamana kadar bulmak imkansızdı. Artık ülkemizde satışa sunuluyor.

Araştırmalara göre, Acai 2009 senesinde gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu sebeple onları Orta ve Güney Amerika dışında rastgele bir yerde bulmak zordur.

Bu surattan toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Bazı meyvelerin natürel şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri değişik meyvelere oranla daha düşük şeker oranına sahip.

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70

Karbonhidrat: 16

Yağ: 50

Proteinden: 4

A vitamini: 750 IU

Kalsiyum: 20mg

Sodyum: 10 mg

Lif: 2g

Şeker: 2g bulunuyor.

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA VERİMLERİ

Acai çileği, tüm meyveler gibi bir hayli sıhhat faydalarına sahip. İşte en ehemmiyetli verimleri…

ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir biçimde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86’sını zaferle öldürdü.

ACAİ İŞTAHI EKSİLTEREK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de tesirli oldu.

Yüksek yağlı perhizlerin negatif tesirlerini azalttı.

Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek gıda vazifeyi görür.

ACAİ ÜZÜMÜNÜN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterolü düzenler.

Şişkinlik hissinin önüne geçer ve sindirim sistemini destekler.

Antioksidan oranı yüksektir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Beyni korur.

Acai üzümü nasıl kullanılır?

- Acai üzümünün taze olarak raf ömrü kısadır; ancak dondurucuda ya da toz halinde uzun süre muhafaza etmek mümkündür.

- Acai üzümü; püre halinde, toz halinde ya da meyve suyu olarak keyifle tüketilebilir.

- Dondurma, likör, meyve suyu, reçel gibi birçok tarifte kullanılabilir.

- Mor ya da kırmızı renkte bulunan acai üzümü, doğal bir gıda boyası olarak kullanılabilir.

ACAİ ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR?

- Acai üzümü, kozmetik dünyasında da önemli bir meyvedir. Birçok şampuan, duş jeli, maskede yer verilen acai üzümü sayesinde çok daha sağlıklı bir cilde, saçlara sahip olmak mümkündür.

- Toz olarak smoothie’lerde, çeşitli tatlı ya da salatalarda yer verilebilir, böylece çok daha lezzetli sonuçlara ulaşılabilir.



