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Kanser hastasına uyuşturucu taşıttılar

İstanbul'dan Uşak'a yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine durdurulan 2 kişiden birinin kanser hastası olduğu öğrenildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:08
Kanser hastasına uyuşturucu taşıttılar

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu taşıyan şüphelilerden birinin kanser hastası olduğu tespit edildi.

İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler araçtaki Turgut Ş. ve Arzu Ç'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan erkek şüphelinin kanser hastası olduğu ve yakalandığında vücudunda sondanın takılı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:08
  1. Uşak
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Kanser hastasına uyuşturucu taşıttılar

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