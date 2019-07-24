Kanser hastası oğlunu bal ile tedavi eden baba, arıcılığı meslek edindi
Ağrı'da yaşayan Abu Bekir Demir (64), lösemi hastası oğluna uyguladığı bal tedavisi olumlu sonuç verince manifaturacılık işini bırakıp, arıcılık yapmaya başladı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
Ağrı'da yaşayan Ebubekir Demir, 2004 yılında Lösemi olan oğlunun tedavisi için modern tıbbın yanında alternatif tıpta da çare aramaya başladı.
Demir, bir yolculuk esnasında tanıştığı bir Hekimin tavsiyesi üzerine oğluna bal tedavisi uygulamaya başladığını söyledi.
İlk etapta yaşadığı Ağrı'da lösemi hastası oğlunun tedavisi için hakiki bal bulmadığını kaydeden Demir, kendi imkânlarıyla ilk başta 20 kovan arı alıp bal üretmeye başladığını ifade etti.
Aynı zamanda bitkisel ilaçlarla da ilgilenen Baba Demir, ürettiği bal ile birlikte bölgede yetişen bitkisel ilaçlardan hazırladığı karışımları lösemi hastası oğluRamazan Demir'e (39) yedirerek hastalığına şifa bulmayı başardığını dile getirdi.
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