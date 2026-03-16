kanser hastası adam evinde ölü bulundu

lay, 21.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısırlı olan hem kanser hem astım hastası Muhammed Abbas, ev arkadaşları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 64 yaşında olduğu öğrenilen Abbas'ın 2 gündür de yemek yemediği öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili Abbas ile aynı evde kalan ev arkadaşının ifadesi alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın hayatını neden kaybettiği Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak çalışmanın ardından öğrenileceği belirtildi. Mısırlı Abbas'ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.