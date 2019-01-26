Kanser hastalarının kabusu sona erdi! Artık saçlar dökülmeyecek

Kanser hastalarının kemoterapi sırasında kabusu haline gelen saç dökülmesini engelleyecek teknoloji sonunda geliştirildi.

Kemoterapi sırasında kullanılan ve 'alopecia' olarak bilinen saç dökülmesine neden olan ilaçlar, kanser hastalarının hayatını kabusa çeviriyor. Dökülme her ne kadar kullanılan ilaca, kullanılan doza ve vücudun ilaca verdiği tepkiye bağlı olarak değişse de tedavi gören hastaların yüzde 80'i bu travmayla karşı karşıya kalıyor. Ancak tıp teknolojisi sonunda bu soruna çare geliştirdi.

Saç dökülmesi travmatik sorunlar doğurabiliyor

Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu, saç dökülmesinin özellikle kadınlarda travmatik sorunlar yarattığını ve saç dökülmesinin hastayı tedavi reddine kadar götürebildiğini dile getirdi. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser tipi olduğunu ve her 8 kadından 1'inin meme kanseri tanısı ile karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Uslu, meme kanseri tanısı alan hastaların önemli bir kısmının kemoterapi ile tedavi edilebildiğini söyledi ve şunları ifade etti;

"Kemoterapi kanser hücrelerini öldürürken, saç hücreleri gibi sağlıklı hücrelere de zarar verir. Bu nedenle kemoterapi alan hastaların ortalama yüzde 80'inde saç dökülmesi görülmektedir. Görünüm nedeniyle yaşanan duygusal travma, kanser hastası olduğunun bilinmesi, varsa çocuklarının bu durumdan kötü etkileneceğini düşünmek yaşanan ciddi problemler arasındadır. Bu durum sosyal yaşantıdan uzaklaşma ve tedaviyi reddetme gibi sonuçlara neden olabilmektedir"

Saç derisini soğutma işlemiyle saç dökülmesi engellenebiliyor

Prof. Dr. Uslu, eskiden kemoterapi gören hastalarda saç dökülmesini engelleyebilecek herhangi bir yöntemin bulunmadığını, son yıllarda geliştirilen saç derisini soğutma cihazları ile bu durumun değiştiğini söyledi. Tıp dünyası için önemli olan JAMA Dergisi'nde 2017'de saç derisini soğutma cihazlarıyla ilgili çalışmaların sonuçlarının açıklandığını belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çoğu kanser türünde kullanılıyor'

"Kemoterapi alıp bu cihazı kullanan meme kanserli hastaların yüzde 70 ile 90'ında saç dökülmesi olmamış, cihaz kullanmayan tüm hastaların ise saçları dökülmüştür. Etkin bir teknik ve güvenli oldukları da Amerikan FDA kuruluşu tarafından onaylanan bu cihazları çok önemsiyoruz, çünkü hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri açısından önemli... Kent Onkoloji merkezimizde isteyen hastalarımızın kullanımına sunduğumuz cihaz, Türkiye'deki en gelişmiş cihaz. Bu cihazın çalışma prensibi de basit. Başa ayarlanarak takılan ve küçük bir dondurma sistemine bağlı silikon başlık sayesinde saçlı derideki damarlar büzüşüyor ve kemoterapi ilacının saç köklerine ulaşması engellenerek saç dökülmesi sorunu ortadan kalkıyor....