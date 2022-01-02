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Aktüel Kanser hastaları için ortak mutfak
Aktüel

Kanser hastaları için ortak mutfak

Çinli Zhang Guangbing, kanser hastalarının daha sağlıklı yemek yemelerini sağlamak amacıyla ortak kullanımlı bir muftak açtı. Çin’in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou’daki kanser hastanesinin yakınında hizmet veren mutfak, hasta yakınları tarafından sıkça kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 20:49:00 -
Kanser hastaları için ortak mutfak

Yeni Akit  Ankara

Çinli Zhang Guangbing, kanser hastalarının daha sağlıklı yemek yemelerini sağlamak amacıyla ortak kullanımlı bir muftak açtı. Babasının kanser hastalığı sırasında hastanede refakatçilik yapan Zhang, daha sonra hasta ailelerinin yemek pişirmesi için bu mutfağı açmaya karar verdi. 29 yaşındaki Zhang, “Kanser hastası olan ailelerin, uzun süreli tıbbi tedavi sürecinde enerjilerini, güçlerini ve paralarını azar azar tüketen zorlukları iyi biliyorum, bu nedenle de bu mutfağı açmaya karar verdim” diyor. Kanser hastalarının hem daha iyi beslenmesi hem de ev yemeklerine olan özlemini gidermek için bu mutfağın ilgi gördüğünü söyleyen Zhang, “Yiyeceğin fiziksel olarak acı çekenlere biraz rahatlık sağlayabileceğini ve ailelerinin üzerindeki bazı mali yüklerin hafifletilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca birçok hasta yakını, sevdiklerine bakmanın en iyi yolunun ev yapımı yemek olduğuna inanarak mutfağı kullanıyor” diye konuştu.

120 metrekarelik ortak mutfağı kullananlar, kızarmış yemekler pişirmek için sadece 5 yuan (yaklaşık 78 cent) ve yahni için 10 yuan ödüyor.

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