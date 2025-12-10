  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Kanser araştırmacısı doktor sıraladı: 'Bu 9 ürünü asla evime sokmam!'
Sağlık

Kanser araştırmacısı doktor sıraladı: 'Bu 9 ürünü asla evime sokmam!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kanser araştırmacısı doktor sıraladı: 'Bu 9 ürünü asla evime sokmam!'

Kanser araştırmaları alanında çalışan bir doktor, günlük hayatta sık kullanılan bazı ürünleri yüksek toksisite riski ve potansiyel kanserojen etkiler nedeniyle evine sokmadığını açıkladı

Kanser araştırmaları alanında çalışan bir doktor, günlük hayatta sık kullanılan bazı ürünleri yüksek toksisite riski ve potansiyel kanserojen etkiler nedeniyle evine sokmadığını açıkladı

ABD'li Doktorun açıkladığı ürünler uzun vadede hücre hasarını artırabilir, hormon dengesini bozabilir ve kanser riskini yükseltebilir.

Doktorun evine kesinlikle sokmadığı 9 ürün şöyle:

 

1. Alüminyum Folyo

Neden zararlı olabilir?

Yüksek sıcaklıkta alüminyum gıdaya geçebilir.

Alüminyum birikimi bazı çalışmalarda sinir sistemi hastalıkları ve hücresel hasarla ilişkilendirilmiştir.

Özellikle asitli ve tuzlu yiyeceklerle reaksiyona girme riski vardır.

 

2. Plastik Saklama Kapları

Birçok plastik türü BPA, ftalat gibi endokrin bozucu kimyasallar içerir.

Plastik kaplar zamanla çizilir, ısıya maruz kaldığında kimyasal geçişi artar.

Bu maddeler hormon sistemini etkileyebilir, kansere zemin hazırlayabilir.

 

3. Plastik Su Şişeleri

Güneşte veya sıcak ortamda bekleyen plastik şişelerden suya kimyasal sızıntısı olur.

Tek kullanım için üretilen şişeler tekrar doldurulduğunda mikrop ve kimyasal risk artar.

Bazı plastiklerde mikroplastik geçişi gözlemlenmiştir.

 

4. Teflon ve Yapışmaz Tavalar

Eski nesil teflon ürünlerde kanserle ilişkilendirilen PFOA maddesi vardı.

Yeni ürünlerde PFOA kullanılmasa bile yüksek ısıda teflon kaplama parçalanabilir.

Kaplamanın çizilmesi kimyasal geçiş riskini artırır.

 

5. Rafine Yağlar (Ayçiçek, Mısır, Soya vb.)

Yüksek ısıda işlemden geçtikleri için trans yağ oluşumu riski bulunur.

Oksidasyon ve serbest radikal artışı hücre hasarına yol açabilir.

Omega-6 yoğunluğu inflamasyonu artırır.

 

6. Konserve Gıdalar

Konserve iç yüzeylerinde BPA kaplama bulunabilir.

BPA’nın hormon bozucu etkileri birçok araştırmayla gösterilmiştir.

Ayrıca konserve gıdalar yüksek sodyum ve koruyucu içerir.

 

7. Kokulu Mumlar

Parafin mumlar yanarken benzen ve toluen gibi toksik maddeler açığa çıkabilir.

Sentetik kokular VOC (uçucu organik bileşik) salınımını artırır.

Uzun süre solunması solunum yollarını tahriş edebilir.

 

8. Plastik Kesme Tahtaları

Her bıçak darbesinde mikroplastikler gıdaya karışabilir.

Çizik yüzeylerde bakteri birikimi artar.

Isıya ve temizliğe bağlı kimyasal geçiş olabilir.

 

9. Ultra İşlenmiş Gıdalar

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok bilimsel çalışma, ultra işlenmiş gıdaların kolorektal kanser, meme kanseri, metabolik hastalıklar ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Katkı maddeleri, renklendiriciler, stabilizatörler ve aşırı şeker içerirler.

Bağımlılık etkisi yaratabilir ve besleyici değerleri düşüktür.

İşte tarımsal zehirlerin en fazla olduğu sebze ve meyveler!
İşte tarımsal zehirlerin en fazla olduğu sebze ve meyveler!

Aktüel

İşte tarımsal zehirlerin en fazla olduğu sebze ve meyveler!

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

Sağlık

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?
Gündem

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?

Türkiye'den milyarlarca doları hortumlayıp Fransa'da sığıntı hayatı yaşayan Cem Uzan, Galatasaraylıların yarınki maç öncesi Monaco'da düzenl..
ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular
Aktüel

ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular

CHP’lilerin yetiştiği ideolojik üs olan ve skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği, boş durdukça kendilerine görev çıkarmaya devam edi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23