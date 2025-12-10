Kanser araştırmacısı doktor sıraladı: 'Bu 9 ürünü asla evime sokmam!'
Kanser araştırmaları alanında çalışan bir doktor, günlük hayatta sık kullanılan bazı ürünleri yüksek toksisite riski ve potansiyel kanserojen etkiler nedeniyle evine sokmadığını açıkladı
Kanser araştırmaları alanında çalışan bir doktor, günlük hayatta sık kullanılan bazı ürünleri yüksek toksisite riski ve potansiyel kanserojen etkiler nedeniyle evine sokmadığını açıkladı
ABD'li Doktorun açıkladığı ürünler uzun vadede hücre hasarını artırabilir, hormon dengesini bozabilir ve kanser riskini yükseltebilir.
Doktorun evine kesinlikle sokmadığı 9 ürün şöyle:
1. Alüminyum Folyo
Neden zararlı olabilir?
Yüksek sıcaklıkta alüminyum gıdaya geçebilir.
Alüminyum birikimi bazı çalışmalarda sinir sistemi hastalıkları ve hücresel hasarla ilişkilendirilmiştir.
Özellikle asitli ve tuzlu yiyeceklerle reaksiyona girme riski vardır.
2. Plastik Saklama Kapları
Birçok plastik türü BPA, ftalat gibi endokrin bozucu kimyasallar içerir.
Plastik kaplar zamanla çizilir, ısıya maruz kaldığında kimyasal geçişi artar.
Bu maddeler hormon sistemini etkileyebilir, kansere zemin hazırlayabilir.
3. Plastik Su Şişeleri
Güneşte veya sıcak ortamda bekleyen plastik şişelerden suya kimyasal sızıntısı olur.
Tek kullanım için üretilen şişeler tekrar doldurulduğunda mikrop ve kimyasal risk artar.
Bazı plastiklerde mikroplastik geçişi gözlemlenmiştir.
4. Teflon ve Yapışmaz Tavalar
Eski nesil teflon ürünlerde kanserle ilişkilendirilen PFOA maddesi vardı.
Yeni ürünlerde PFOA kullanılmasa bile yüksek ısıda teflon kaplama parçalanabilir.
Kaplamanın çizilmesi kimyasal geçiş riskini artırır.
5. Rafine Yağlar (Ayçiçek, Mısır, Soya vb.)
Yüksek ısıda işlemden geçtikleri için trans yağ oluşumu riski bulunur.
Oksidasyon ve serbest radikal artışı hücre hasarına yol açabilir.
Omega-6 yoğunluğu inflamasyonu artırır.
6. Konserve Gıdalar
Konserve iç yüzeylerinde BPA kaplama bulunabilir.
BPA’nın hormon bozucu etkileri birçok araştırmayla gösterilmiştir.
Ayrıca konserve gıdalar yüksek sodyum ve koruyucu içerir.
7. Kokulu Mumlar
Parafin mumlar yanarken benzen ve toluen gibi toksik maddeler açığa çıkabilir.
Sentetik kokular VOC (uçucu organik bileşik) salınımını artırır.
Uzun süre solunması solunum yollarını tahriş edebilir.
8. Plastik Kesme Tahtaları
Her bıçak darbesinde mikroplastikler gıdaya karışabilir.
Çizik yüzeylerde bakteri birikimi artar.
Isıya ve temizliğe bağlı kimyasal geçiş olabilir.
9. Ultra İşlenmiş Gıdalar
Dünya Sağlık Örgütü ve birçok bilimsel çalışma, ultra işlenmiş gıdaların kolorektal kanser, meme kanseri, metabolik hastalıklar ile ilişkili olduğunu gösteriyor.
Katkı maddeleri, renklendiriciler, stabilizatörler ve aşırı şeker içerirler.
Bağımlılık etkisi yaratabilir ve besleyici değerleri düşüktür.