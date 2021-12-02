Kanlıca mantarı faydaları nelerdir? Kanlıca mantarı kavurma tarifi

Kanlıca mantarı Türkiye'de en çok yetiştirilen mantar çeşitlerinden bir tanesidir.

Kanlıca mantarının faydaları

Kanlıca Mantarı aminoasit içeriği bakımından zengin oluşu nedeniyle yararlı bir protein kaynağıdır. En çok vejetaryenlerin besin tercihi arasında bulunan mantarlar, beslenmede hayati önem taşıyan elzem aminoasitleri içermektedir. Ayrıca, mantarda kalsiyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, B1 vitamini, B2 vitamini, Niasin ve C vitamini bulunmaktadır. Mantarda bulunan bu vitamin ve minerallerin kaybolmaması için mantarların taze alınıp, bekletilmeden tüketilmesi gerekir.

Kanlıca Mantarı Kavurma tarifi için malzemeler

500 gram mantar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığıtuz

Kanlıca Mantarı Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Mantarları fırçalayın. İstediğiniz boyutta doğrayın ama çok fazla küçültmeyin. Sonra 1-2 kaşık zeytinyağı konmuş ve kızdırılmış yüksek ateşteki tavanın içine atın. Harlı ateşte suyunu salmadan pişirmeye gayret gösterin, altını kısmayın. Renkleri dönünce lezzetini artırmak için 1 yemek kaşığı tereyağ ve istediğiniz kadar tuz atın. Bir iki daha döndürün. Afiyet olsun.