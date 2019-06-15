Kanlı hesaplaşma... Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Çatışmada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da çıkan çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Fatih Mahallesi 100. Sokak'ta Ercan K. (17) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ercan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan K'nin durumu öğrenen yakınları, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla, Girne Caddesi'nde araçla seyir halindeki Mehmet K. ile Musa K'ya çapraz ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Musa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında seken kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan N.A. da hastanede tedavi altına alındı.

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