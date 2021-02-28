Kanları yerde bırakılmadı! 34 İdlib şehidi, ülkenin dört bir yanında anıldı

Bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı. 2 bin üzerinde Esad rejimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300’e yakın araç imha edildi. Türkiye'nin yüreğini dağlayan hain saldırının yıldönümünde şehitlerimiz mezarları başında dualarla anıldı. Bu kapsamda Tankçı er Cuma Bağatur için memleketi Batman’ın Sason ilçesinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlid-i şerif okundu, şehitler için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Hataylı şehitler Teğmen Mustafa Bayrakdar, Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ve Astsubay Muhammed Ali Özer de mezarlarının başında anıldı.