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Ekonomi Kanispi Şelalesi’ne seyir terası yapılıyor
Ekonomi

Kanispi Şelalesi’ne seyir terası yapılıyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi’ne seyir terası yapımı işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 13:36:00 -
Kanispi Şelalesi’ne seyir terası yapılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çatak İlçesi Kanispi Şelalesi Seyir Terası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye son teklifler 27.10.2022 tarih ve saat 11:30’a kadar yapılabilecek. İşin 45 takvim günü içinde bitirilmesi öngörülüyor.

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