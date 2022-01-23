Kanı temizliyor ve öksürüğü anında kesiyor! Kanı temizleyen besinler

Beslenme, yaşam içinde bir insanın hayatta kalması için en gerekli olan ihtiyaçtır. Bunun en başta sebebi ise vücudun her gün içinde enerji ihtiyacının olması ve enerji tüketimidir. Beslenmede yeterli ve dengeli beslenmek, ideal vücut ağırlığını korumaya yönelik bir beslenme politikası izleyebilmek önemlidir.

Bu besin kanı temizliyor! İşte kanı temizleyen şifa deposu besin..

Siyah turp;

Turpgiller familyasında yer alan bir bitki türüdür. Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç çeşidi olan turpun en faydalısı ve ilaç yerine tüketilen siyah olandır.

Halk arasında kara turp olarak da bilinen siyah turp, kandaki mikrobu temizlemekle kalmıyor, cilt problemlerine ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Özellikle bal ile karıştırıldığında bronşite iyi geliyor ve öksürüğü kesiyor. Kanı temizleyen, birçok hastalığa şifa olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor.

Soğuk algınlığı ve öksürüğü giderir

Siyah turpun büyülü gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaçtır.

Böbrek taşlarının atılmasını sağlar

Siyah turp, böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir çaredir. Üstelik taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir ve idrarı artırır. Siyah turpun diüretik özellikleri sayesinde idrara çıkmanız kolaylaşır ve bu şekilde böbrek ve safra kesesi taşlarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Öksürük için siyah turp ve bal tarifi için malzemeler

1 orta boy Siyah turp

2-3 kaşık bal

Öksürük için siyah turp ve bal tarifi nasıl yapılır?

Siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak ve delmemek kaydıyla biraz kesin. İçini oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine kaliteli bir bal doldurun. Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin. Bekledikçe, turp kendi öz suyuyla beraber bardağa akmaya başlayacaktır. Bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içmeniz yeterli olacaktır.

Kanı temizleyen besinler

Avokado

Lahana turşusu

Taze ve kuru kayısı

Greyfurt

Spirulina

Salatalık

Ananas





