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Aktüel Kangal Akkaraman koyun üretim merkezinde koç katım etkinliği
Aktüel

Kangal Akkaraman koyun üretim merkezinde koç katım etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:40:45 -
Kangal Akkaraman koyun üretim merkezinde koç katım etkinliği

SİVAS (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde Kangal Akkaraman koyun ırkının en önemli merkezlerinden Sivas'ın Ulaş ilçesinde koç katımı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı 20 bin hayvan kapasitesiyle bölgenin en büyük Kangal Akkaraman koyun üreticisi konumundaki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Kuruma ait Karaçayır ağılında gerçekleştirilen etkinlik öncesi, bu yıl üretimin daha çok olması için kurban kesilerek dua edildi, 30 koç, koyunlara katıldı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük Kangal Akkaraman koyun üreticisi olduklarını söyledi.

Bölgede küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde lokomotif görev üstlendiklerini anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 6 bin anaya koç kattık, bu yıl bu etkinlikle toplamda 7 bin 500 anaya 300 koç katmış olduk. Bu da 30 bin hayvan eder. Ulaş Tarım İşletmemiz hayvancılık açısından bu bölgede çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgenin koç ihtiyacının yüzde 30’unu biz karşılıyoruz. Coğrafyamız hayvancılığa müsait. 2023 yılında 15 bin ana koyun yetiştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi daha da geliştirerek işletmemizi adeta koç istasyonu yapacağız. Bu yıl bin 200 baş damızlık koç sattık. Hedefimiz 5 bin baş koç satmak. Ayrıca bu sene 9 bin 500 kuzu bekliyoruz."

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