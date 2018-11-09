Kanepe seçerken...

Eğer yardımı olacağını düşünüyorsanız, odanızın bir krokisini çizebilir ve krokinizi göz önünde bulundurarak büyük odalar için bir köşe kanepe, küçük odalar için de ikili bir kanepe tercih edebilirsiniz.

Mesela; kıvrımlı, kolçaklı ve şişkin minderli kanepeler daha geleneksel bir tarz sevenleri memnun edebilecekken; muntazam hatlı, minimalist tarza sahip kanepeler ise salonunuza daha modern bir görünüm katacaktır.

Uzun ömürlü bir kullanım için teknik özellikleri de unutmamalı…

Seçeceğiniz kanepenin keyifli anlara uzun zaman boyunca eşlik edebilmesi için iskeleti, yay sistemi, minder ve döşemesi oldukça büyük önem taşıyor.

Bir ucundan kaldırın bakalım ne olacak!

Uzun ömürlü bir tercih için masif iskeleti eğilmelere karşı fırınlanmış, kendinden ya da metal vida ve braketlerle monteli ayaklara sahip mobilyaları tercih etmeniz gerekir.



Kolay bir test yapmak istiyorsanız, kanepenizin ön köşelerinden birini 10 cm kadar yukarıya kaldırın. Eğer diğer uçtaki köşe de havaya kalkıyorsa o kanepe sağlam demektir.



Zayıf bir iskelete sahip kanepelerde diğer uç kesinlikle aynı derecede havaya kalkmaz, hatta yerde kaldığı bile olur! Böyle kanepelerin iskeletleri zamanla iyice gevşer ve parçalara ayrılırlar.

Minderler nasıl olsun?

Her kanepenin minderleri destekleyen, ağ veya bağlardan oluşan alt sistemleri vardır. Bir kanepenin süspansiyon sistemini tam olarak hissetmek için eğer çıkarabiliyorsanız, minderleri yerlerinden çıkartın ve elinizi alt zeminin üzerinde gezdirin. S şeklinde burgulu sarmallar birbirlerine daha yakın yerleştirilmiş olup, ağırlığı daha eşit olarak dağıtırlar. Böylece daha rahat bir oturma imkanı sağlarlar.

Kanepenin içine gömülmek mi istiyorsunuz, yoksa size sağlam bir destek sunmasını mı? Bunun için birçok minder deneyebilirsiniz. Minderin içinin, hangi malzemeden yapıldığını ve kılıfını iyice incelememelisiniz. İşte size kolay bir test yöntemi: Minderi dikine tutup iki elinizi iki yandan birbirlerine doğru bastırın. Elleriniz birbirlerine ne kadar çok yaklaşıyorlarsa, minderin iç malzemesi o kadar kaliteli demektir. En ideal minder sizi rahat hissettirecek kadar yumuşak, fakat aynı zamanda alt zemini hissettirmeyecek kadar sert olandır.

Deri mi kumaş mı?

Eğer bakım derdi olmasın istiyorsanız polyester, naylon, akrilik gibi malzemelerden üretilmiş sentetik kumaşlara ya da lekeyi emip içeriye geçirmektense, yüzeyde tutan karışım kumaşlara yönelebilirsiniz.

Dış mekan kumaşları leke tutmadıkları, aynı zamanda kolayca temizlendikleri için çocuklu aileler için idealdir. Eğer daha yumuşak ve eskimiş bir görüntü istiyorsanız yani kırışıklarla aranız iyiyse, pamuk veya keten tam da size göre!

Doğal deriden yapılan kanepeler de zamanla eskimiş bir görünüm alacak ve yumuşayacaklardır.