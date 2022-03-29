Kane kimdir? Harry Kane nereli kaç yaşında? Harry Kane hangi takımda?

Kane kimdir? Ralf Rangnick'le anlaşan Manchester United, yeni sezon transfer hazırlıklarına başladı. Manchester United’ın gelecek sezon yeni teknik direktöründen bağımsız olarak Harry Kane'i transfer etmek istiyor.

Harry Kane hangi takımda?

Harry Kane, bu sezon Tottenham'da 41 maçta forma giydi. Yıldız forvet bu karşılaşmalarda 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

Harry Kane kimdir?

Harry Edward Kane (d. 28 Temmuz 1993, Walthamstow), İngiliz millî futbolcudur. Tottenham Hotspur'da forma giymektedir. Harry, 2011 yılında Tottenham Hotspur A takımına katıldı. Leyton Orient, Millwall, Norwich City ve Leicester City gibi kulüplerde kiralık oynadı. 2013'te Tottenham'a geri döndü. Kane aynı zamanda 2018 yılında İngiltere millî futbol takımı kaptanı oldu.Tottenham Hotspur tarihinin en golcü 3.oyuncusu konumundadır. Ayrıca 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.Euro 2020 turnuvasında finale yükselmeyi başardı.

Kane futbol kariyeri!

Kane, çeşitli kulüplerin altyapısında oynadı. 2001 yılında ilk kez Ridgeway Rovers takımının alt yapısında top koşturdu. 1 yıl sonra Arsenal tarafından keşfedildi ve takıma alındı. Arsenal'in son şampiyonluğunda sevinenler arasında, genç takımda o da vardı. fakat burada fazla duramadı. Bir yıl sonra eski takımı Ridgeway Rovers takımına geri döndü ve iki yılda burada top koşturdu. 2004 yılında Watford takımına transfer oldu. Birkaç ay bu takımın altyapısında oynadıktan sonra aynı sene Tottenham Hotspur altyapısına katıldı.

7 Ocak 2011'de Kane, 2010-11 sezonunun sonuna kadar ödünç olarak Leyton Orient takımına kiralandı. 2011-12 sezonunda Avrupa Ligi'nde altı kez forma giydi ve 15 Aralık 2011'de Shamrock Rovers'a karşı oynanan ve 4-0 galibiyetle biten maçta Tottenham formasıyla ilk golünü attı. Harry Kane, 2018-19 sezonunda Tottenham forması ile Premier League'de toplam 28 kez maça çıktı 17 gol ve 4 asist yaptı. Aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 5 gol atarak 1 asist yaptı. İki kez EFL Cup müsabakasında forma giydi 1 gol ve 1 asist yaptı.