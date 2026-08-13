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Yerel Kandıra’da kayalıklarda can pazarı yaşandı
Yerel

Kandıra’da kayalıklarda can pazarı yaşandı

Yeniakit Publisher
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemiyle kurtarıldı.

Kandıra'nın sahil kesimindeki uçurumlu bölgede bir kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşı bulunduğu yerden çıkarmak için uçurumun üst kısmına halat sistemi kurdu. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından halata bağlanan kişi, ekipler tarafından kontrollü şekilde metrelerce yukarı çekilerek kurtarıldı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin kayalıklardaki zorlu kurtarma mesaisi havadan da kaydedildi. Görüntülerde, dalgaların zaman zaman kayalıklara vurduğu anlar ile itfaiye erlerinin halat yardımıyla vatandaşı uçurumdan yukarı çekerek güvenli bölgeye aldığı anlar yer aldı.

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