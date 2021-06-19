Kandilli’den korkutan açıklama! İlerleyen saatlerde daha büyük…

İstanbul'da Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 4.2, AFAD'ın açıklamasına göre ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı.

Candaş Tolda Işık'ın paylaşımı şöyle oldu:

Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem...

Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir"