Kandilli duyurdu! Erzincan'da deprem
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’ın İliç ilçesinde 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Olumsuz ihbar olmadı
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.