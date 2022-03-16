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Aktüel Kandilli duyurdu! Erzincan'da deprem
Aktüel

Kandilli duyurdu! Erzincan'da deprem

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’ın İliç ilçesinde 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:22:00 -
Kandilli duyurdu! Erzincan'da deprem

Erzincan’ın İliç ilçesinde 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Olumsuz ihbar olmadı

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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