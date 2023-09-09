  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birçok ilde akaryakıt istasyonları vardı! Ünlü akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi

Kuduz vakaları artıyor! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, bütün köy karantina altına alındı!

CHP her telden çalıyor! Bir yanda TSK'ya iftira bir yanda Anıtkabir şovu

Gözlem uydularına şans eseri takıldı! Çok büyük bir enerji kaynağı bulundu, dev rezerv

Depremin üzerinden 7 ay geçti: Hatay'da enkazdan bir ceset daha çıktı!

Bayraktar TB3 SİHA havalanmaya hazırlanırken bir rakibi daha ortaya çıktı! Avrupa ülkesi duyurdu

Togg piyasayı altüst edince Çin'den yeni hamle resmen geldi

TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Pendik sahilinde 'Afganların askeri eğitim' videosu da yalan çıktı! Özdağ’ın MİT’ten emekli şizofren arkadaşı ona yine yalan söyledi
Siyaset Kandil'in sözcüsüne HDP'den tam destek kardeşi CHP'ye tepki!
Siyaset

Kandil'in sözcüsüne HDP'den tam destek kardeşi CHP'ye tepki!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 23:29:00 -

HDP eski vekili Sibel Yiğitalp, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkarak, "Sizden ne muhalefet olur ne iktidar" sözleriyle kardeş partisi CHP'ye tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" iddiasında bulundu.

Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

CHP ilk kez harekete geçti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

HDP'den CHP'ye tepki

HDP'den ise Tanrıkulu'na destek geldi. HDP eski vekili Sibel Yiğitalp, Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak, "Somut, ispatlı ve hukuken suçlu bulunan TSK, AİHM tarafından onlarla kez mahkum edilmiş olmasına rağmen halen bunu yapma hakkını kendinizde bulabiliyorsanız sizden ne muhalefet olur ne iktidar" ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler
CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler

Siyaset

CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler

TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi
TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi

Gündem

TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi

CHP bu sefer şaşırttı! Sezgin Tanrıkulu için harekete geçtiler
CHP bu sefer şaşırttı! Sezgin Tanrıkulu için harekete geçtiler

Gündem

CHP bu sefer şaşırttı! Sezgin Tanrıkulu için harekete geçtiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23