Kandil'in sözcüsüne HDP'den tam destek kardeşi CHP'ye tepki!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" iddiasında bulundu.

Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

CHP ilk kez harekete geçti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

HDP'den CHP'ye tepki

HDP'den ise Tanrıkulu'na destek geldi. HDP eski vekili Sibel Yiğitalp, Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak, "Somut, ispatlı ve hukuken suçlu bulunan TSK, AİHM tarafından onlarla kez mahkum edilmiş olmasına rağmen halen bunu yapma hakkını kendinizde bulabiliyorsanız sizden ne muhalefet olur ne iktidar" ifadelerini kullandı.



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