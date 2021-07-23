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Gündem Kandil'in 'baro'nları harekete geçti! Tehlikeli provokasyon
Gündem

Kandil'in 'baro'nları harekete geçti! Tehlikeli provokasyon

HDP ve paralelindeki bazı STK’lar “Üç ilde Kürtler saldırıya uğradı” yalanını yaydı. Durumdan vazife çıkaran 15 ilin barosu da ‘Kürt kimliği ve Kürt dilinin hedef alındığını’ öne sürerek çığırtkanlığa başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 08:53:00 - 2021-07-23 08:52:16
Kandil'in 'baro'nları harekete geçti! Tehlikeli provokasyon

İzmir ve Muğla’da HDP teşkilatlarına yönelik karanlık saldırıların ardından yeni provokasyonlar geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu kez de 3 şehirdeki adli olaylar üzerinden Kürt kökenli vatandaşlara saldırı düzenlendiği propagandası yapılmaya başlandı. HDP ile partiye müzahir STK’ların manipüle ettiği olayların ilki 20 Temmuz’da Ankara Altındağ’da meydana geldi. Hayvan kesim alanında iki ayrı çiftlik evindeki komşular arasında “hayvan dışkısının döküldüğü alan” sebebiyle kavga çıktı. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada 4 kişi yaralandı.

"Sıra bizde” kavgası

İkinci olay Afyonkarahisar’da yaşandı. Sultandağı’na bağlı Dereçine beldesinde tıraş olmak isteyen mevsimlik tarım işçisi gençlerle berber arasında gerilim yaşandı. Sıranın kendilerinde olduğu halde başkalarının tıraş edildiğini iddia eden gençler berberle kavga etti. Çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen kavgaya jandarma müdahale etti. Tıraş sırası yüzünden çıkan bu kavga da HDP ve PKK medyası tarafından ırkçı saldırı olarak servis edildi. Olayın siyasi bir yönü olmadığını belirten belde sakinleri, bölgeye kiraz toplamak için her yıl 1000’e yakın mevsimlik işçi geldiğini ve bugüne kadar hiçbir sorun olmadığını söylediler.

Hayvan otlatma kavgası

Ankara ve Afyonkarahisar’daki olayları etnik nedenlere bağlayan HDP ve medyası son olarak Konya’nın Meram ilçesindeki olayı da manipüle etti. İlçeye bağlı Çarıklıköy’de hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların hayvanlarının Karahüyük Mahallesi’ndeki vatandaşların tarlasına girmesi sonucu tartışma çıktı. Kısa sürede diğer mahalle sakinlerinin de katıldığı kavgada silahla vurulan Hakim Dal hayatını kaybetti. Dal’ın 20 yıldır mahallede hayvancılık yaptığı, taraflar arasında daha önce de aynı sebeple tartışma yaşandığı öğrenildi.

Valilik gerçeği açıkladı

“Kürtler saldırıya uğradı” iddiaları üzerine Konya Valiliği açıklama yaptı. Olayın adli bir vaka olduğu, belirli çevrelerce etnik kavga gibi yansıtılmaya, bu yönde algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı. Vatandaşlardan bu tür provokatif paylaşım ve haberlere itibar etmemeleri istendi.

15 baro kaşıyor

Valiliklerin provokasyonlara karşı vatandaşları uyarmalarına rağmen, her zaman terörü destekleyen barolar ise yine devreye girdi. HDP ve PKK medyasının yalan haberleri üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Kars, Şırnak, Van ve Mardin Baroları yaşanan adli olayları “ırkçı saldırı” olarak niteledi. Yaşananların münferit ve adli olaylar olarak görülmemesini isteyen barolar, olayları “Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı” yüzünden olduğunu ileri süren ortak bir açıklama yaptı.

İzmir ve Muğla'da başaramadılar

Ankara, Afyonkarahisar ve Konya’daki olayları çarpıtıp yalan haberler üzerinden kaos hedefleyen HDP ve partiye müzahir STK’larla barolar, aynı provokasyonu geçtiğimiz aylarda da HDP binalarına yapılan saldırılarda denedi. İzmir’de HDP il başkanlığı, Marmaris’te de HDP ilçe başkanlığına yapılan saldırıların ardından girişilen provokasyon denemesi başarısız olmuştu. İzmir ve Marmaris’teki olaylarda istediği sonucu alamayan HDP ile partiye müzahir STK’lar ve baroların adli olayları ırkçı saldırı gibi gösterme çabaları yine sonuçsuz kaldı.

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