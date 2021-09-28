Kandil'e göz kırpan Ali Babacan'a Diyarbakırlı gençten tokat gibi cevap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerini devletin kurumlarına geri döndüreceği mesajının ardından şimdi de bir başka terör örgütünün söylemlerine sarıldı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin halen 90'lı yılları yaşadığını zanneden Babacan, sosyal medya hesabındaki evlere şenlik yazısında şöyle dedi:

"Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir."

AK Parti'de bakanlık yaparken hayata geçirilen devrim niteliğindeki pek çok adımdan habersiz olduğu görülen Babacan, devletin Kürt vatandaşlara zulmettiğini iddia ederek FETÖ'nün ardından PKK'ya da göz kırpmış oldu.

Babacan'a en net cevap ise bizzat Diyarbakırlılardan geldi. Bölgedeki Kürt gençlerinden Umut Nimet Ataş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj, Babacan'ı oldukça zor durumda bırakmış gibi görünüyor.

Yayınladığı görüntülü mesajda Babacan'ın devlete iftira attığını dile getiren Ataş, bölgede Babacan'ın iddia ettiği gibi panzerlerin dolaşmadığını, o günlerin 90'lı yıllarda kaldığını ve Kürtlerin tek bir sorunu olduğunu belirterek "O sorunun adı da PKK'dır, HDP'dir. Babacan yalan atıyor. Devlete iftira atıyor" dedi.

AK Parti'de bakanlık yaptığı günlerde yüksek ekonomik büyüme hedeflerinin önüne set çektiği gerekçesiyle kabinedeki arkadaşları tarafından lakabı "Fren Ali"ye çıkan Babacan, bir süredir DEVA Partisi Genel Başkanı sıfatıyla eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaset sahnesindeki kuklası olarak boy gösteriyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorunu' iddiasını yeniden dolaşıma sokmaya çalışan Babacan'ın, bizzat HDP'lilerin ve terör örgütü PKK'nın taleplerinden hiç bahsetmemesi dikkat çekiyor. Babacan'ın "Kürt sorunu" diyerek yarım bıraktığı cümlenin geri kalanı, Türkiye'nin bölünmesiyle sonuçlanacak şu taleplerden oluşuyor:

- Öcalan serbest bırakılsın.

- PKK'ya yönelik operasyonlar durdurulsun.

- Güneydoğu özerk yapılanmaya kavuşsun.

- Bölgenin asayişini sağlayacak polis gücü PKK'lılardan oluşsun.

- Cezaevindeki örgüt üyeleri serbest bırakılsın.

- Irak ve Suriye'deki sözde Kürt bölgeleri ile birleşme sağlansın.

- Kürdistan ifadesi anayasaya girsin.