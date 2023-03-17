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Siyaset Kandil'den izin çıkmamış, kuyruğu dik tutuyor! HDP'li Hüda Kaya veda etti
Siyaset

Kandil'den izin çıkmamış, kuyruğu dik tutuyor! HDP'li Hüda Kaya veda etti

Hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlanan HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya, yeni dönem için Kandil'den izin alamayınca veda mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 19:40:00 -
Kandil'den izin çıkmamış, kuyruğu dik tutuyor! HDP'li Hüda Kaya veda etti

HDP'nin sapkınlık ve terör savunucusu vekillerinden Hüda Kaya'ya yeni dönemde izin çıkmadı.

Kandil'den izin alamayan Kaya, yeni dönemde milletvekili adayı olmayacağını duyurarak veda mesajı paylaştı.

Kandil'den izin çıkmamış, kuyruğu dik tutuyor!

HDP'li Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili kardeşlerim! 28. dönemde milletvekili adayı olmayacağım. Halkımızın kanıyla, teriyle, göz yaşıyla taşıdığı emanetin hakkını tüm gücümle vermeye çalıştım Hakkınızı helal ediniz. Partime, eş başkanlar ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şafak yakın Berxwedan jiyane.

Dokunulmazlık dosyası hazırlanmıştı!

Hüda Kaya, HDP'li Musa Piroğlu ile TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile birlikte hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlanan milletvekilleri arasında yer alıyor.
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